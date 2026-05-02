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    首頁 > 生活

    追不上開發速度？台中首度普查「史蹟」 議員憂文資恐先流失

    2026/05/02 18:09 記者張軒哲／台中報導
    東勢林業文化園區被指定為台中市文化景觀。（記者張軒哲攝）

    東勢林業文化園區被指定為台中市文化景觀。（記者張軒哲攝）

    首次史蹟系統性普查！台中市文化局將於下半年啟動「文化景觀第二期普查暨首度史蹟普查」，聚焦山城文化地景，並首度進行台中市尚缺乏的「史蹟」類文化資產普查建檔，以補足既有文資類別，但市議員謝志忠、楊典忠指出，台中市在文資普查上仍有相當大的努力空間。

    文資處表示，「文化景觀」是人類與自然環境長時間互動共同形塑的地景，目前台中市已登錄白冷圳、光復新村省府眷舍及東勢林業文化園區與東海大學早期校園等。第二期普查將針對和平、東勢、新社、石岡展開地毯性的調查。「史蹟」則是具歷史、文化或藝術價值，並有遺構或史料佐證曾發生歷史重要事件的場域例如古戰場、拓墾場所、災難場所，目前台中尚缺「史蹟」類，希望透過專業的田野調查，盼能替台中增加「史蹟」類文資。

    市議員謝志忠表示，依據文資法規定，每8年須辦理一次文化資產普查，市府應確實落實普查作業，全面盤點具文化價值的資產。

    市議員楊典忠表示，目前台中市僅登錄7處文化景觀，與台中市山海屯區豐富的歷史脈絡顯然不成比例，市府升格直轄市已16年，不能只停留在「爭取補助」與「建資料庫」，應該要建置後續的保存機制、活化再利用策略，否則再完整的普查也只是紙上成果，台中市各區開發都在如火如荼進行中，若沒有即時保護與利用行動，文化資產恐怕在調查完成前就已流失，市府應拿出更具體的時程與政策工具，讓各項文化資產不只是被看見，而是真正保存活化。

    東勢林業文化園區被指定為台中市文化景觀。（記者張軒哲攝）

    東勢林業文化園區被指定為台中市文化景觀。（記者張軒哲攝）

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