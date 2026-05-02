李四川喊高鐵納入TPASS 台大學者：將削弱服務品質

賴勇成教授說，國外普遍未將高鐵納入都市通勤月票，若實施恐誘發額外需求，加劇高鐵尖峰擁擠，削弱服務品質與營運調度彈性。（資料照）

國民黨台北市長參選人李四川拋出TPASS升級版納入高鐵構想，對此，台灣大學軌道科技研究中心教授賴勇成今天（2日）指出，國外經驗普遍未將高鐵納入都市通勤月票，若實施恐誘發額外需求，將進一步加劇高鐵尖峰擁擠，削弱服務品質與營運調度彈性。

賴勇成說，高速鐵路屬於「高容量但同時高度稀缺的時段資源」。以台灣高鐵為例，在通勤尖峰或連假期間，指定席與自由席乘載率常接近滿載，顯示系統在高需求時段已高度緊繃。若透過類似月票的低邊際成本機制（如TPASS）誘發額外需求，將進一步加劇尖峰擁擠，削弱服務品質與營運調度彈性。

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賴勇成說，國際經驗亦顯示，高鐵系統普遍未納入都市通勤月票；以法國TGV、德國ICE與日本東海道新幹線為例，多採收益管理機制，透過票價與座位配置引導需求分散，而非以低固定費率刺激使用，德國則更將ICE高鐵車次排除於一般通勤月票體系之外，顯示制度上刻意區隔高鐵與都會區大眾運輸服務。

賴勇成還說，高鐵以對號座為主且運能有限，現行運輸量能已高度飽和，尖峰時段座位供給緊繃，無法如都市捷運系統透過站立載客或高頻加班吸收尖峰需求，一旦導入低價不限次數的月票，容易造成短途通勤族集中占用尖峰座位，排擠長途與商務旅客，進而產生營收稀釋與資源錯配問題。

賴勇成認為，綜合而言，高鐵較適合維持以價格機制與差異化票種為核心的營運模式，而非納入全面性都會月票制度；較可行的方向，是針對特定族群設計具使用限制的定期產品，並搭配時段或車次管控，以兼顧容量效率與財務穩定。

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