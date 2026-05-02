馬鈴薯檢驗鬆綁文件流出？ 行政院經貿辦：刻意扭曲

總統賴清德昨日在雲林縣出席活動致詞時表示，美國馬鈴薯發芽後仍可進口台灣的說法並非事實，強調這都是謠言，來源係自境外，「是從對岸放出來的」。有臉書粉專秀出行政院經貿辦公室的書面資料，稱「打臉賴總統」。對此，行政院經貿辦今（2）日表示，不應刻意扭曲。（資料照）

總統賴清德昨日在雲林縣出席活動致詞時表示，美國馬鈴薯發芽後仍可進口台灣的說法並非事實，強調這都是謠言，來源係自境外「是從對岸放出來的」。有臉書粉專秀出行政院經貿辦公室的書面資料，稱「打臉賴總統」。對此，行政院經貿辦今（2）日表示，不應刻意扭曲。

有臉書粉專今（2）日發文指稱，行政院經貿辦於立法院衛環委員會4月15日提交的報告，標題明確指出美國貿易代表署發布《2026年各國貿易評估報告》（2026NTE），報告中特別提及「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發黴）仍能整批進口的政策，並強調此舉對我國食品安全造成之衝擊與因應作為」。粉專同時附上美國評估報告原文，清楚記載放寬發芽馬鈴薯的相關內容。

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對此，行政院經貿辦表示，相關照片僅為報告封面，標題是依立法院衛環委員會所訂題目撰寫，並非行政院經貿辦所提觀點，不應刻意扭曲。

行政院經貿辦進一步說明，該報告內文未涉及「馬鈴薯進口」議題，主要係說明美方長期關切之TBT（技術性貿易障礙）與SPS（食品安全檢驗與動植物防疫檢疫）事項，並回顧台美雙方多年溝通情形，及納入本年2月12日簽署之台美對等貿易協定（ART）相關進展。

另針對媒體指稱「我國允許切片馬鈴薯發芽、腐爛或發霉仍可進口」，行政院經貿辦嚴正澄清，此說法完全錯誤，政府並未開放發芽、腐爛或發霉馬鈴薯進口。

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