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    首頁 > 生活

    今年第2例漢他病毒個案已出院 石崇良：疫情穩定但防鼠不能鬆懈

    2026/05/02 17:42 記者羅碧／台北報導
    衛福部長石崇良指出，漢他病毒屬於衛福部持續監測中的重大傳染病， 目前來看疫情並沒有波動升溫的情形，「請大家可以放心」。（記者羅碧攝）

    衛福部長石崇良指出，漢他病毒屬於衛福部持續監測中的重大傳染病， 目前來看疫情並沒有波動升溫的情形，「請大家可以放心」。（記者羅碧攝）

    國內今年第2例漢他病毒症候群個案已康復出院，衛福部長石崇良今表示，目前整體疫情未見升溫、維持穩定，但強調鼠患仍是關鍵風險來源，中央與地方須持續強化防治，「不能因疫情平穩就鬆懈」。

    根據疾病管制署統計，今年截至目前累計2例漢他病毒症候群病例，與過去4年同期相同，1至4月均為2例。台北市1月曾公布首例個案，為7旬男性，發病後8天不幸死亡，住家周邊捕獲的老鼠檢出病毒陽性；之後未再新增病例。

    最新1例為新北市70多歲男性，具糖尿病等慢性病史，3月中旬起出現發燒、畏寒、喉嚨痛與全身肌肉痠痛，並伴隨尿量減少、腹瀉及食慾不振等症狀，至急診就醫後通報採檢確診。個案經治療後已於3月30日出院。值得注意的是，該案自述無老鼠接觸史，住家周邊亦未捕獲老鼠，感染源仍待釐清。

    石崇良指出，漢他病毒屬持續監測的重要傳染病，目前疫情變化均在掌握之中，未見明顯波動或上升趨勢，民眾無須過度恐慌。不過，他也提醒，老鼠帶來的風險不僅限於漢他病毒，還可能涉及其他傳染病與食品安全問題，若環境管理不當，將增加疾病傳播機會。

    疾管署發言人曾淑慧表示，針對個案活動地，已督導台北市與新北市衛生局及環保局加強環境清潔，並進行捕鼠、滅鼠及防鼠措施，包括設置黏鼠板、捕鼠器及捕鼠籠，同時清理鼠類可能藏匿的鼠屍與排泄物並完成消毒。環境部也已要求各縣市環保局強化平時防鼠滅鼠作業。

    疾管署提醒民眾，預防鼠媒病，要落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」；平時留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理；防火巷、下水道、水溝蓋、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請社區鄰里針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

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