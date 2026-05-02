台中太平突現天坑！ 大吊車駛過路面整片塌陷 民憂：三角錐圍不住恐懼

台中市太平區樹德路今天下午3點多出現一處「天坑」。（民眾提供）

台中市太平區樹德路，今天下午3點多一輛大型吊車行經時，突引發路面塌陷，馬路中央出現一處明顯「天坑」，不僅住戶看了心驚，也讓每天往返機車族與汽車駕駛直呼太危險，擔心一不小心就釀成嚴重事故，相關單位已聯繫包商緊急處置中。

從現場畫面可見，塌陷的坑洞位於車道中央，長約180公分、寬約50-60公分，可清楚看見下方土石與碎裂柏油，路基疑已遭掏空，邊緣出現明顯龜裂，雖然現場已緊急擺放三角錐與警示桿封鎖，但附近民眾仍憂心忡忡，直言若是夜晚視線不佳，或機車騎士未及時發現，後果恐怕不堪設想。

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居民表示，這條路平時車流量大，「如果有人沒注意直接壓上去，真的很可能連人帶車摔進去」，也有人擔心，這不只是單一坑洞，而是地下結構早已出現問題，「今天塌這裡，明天會不會旁邊也陷下去？」

民眾黨太平區市議員參選人許書豪獲報趕赴現場查看，發現整個路面明顯塌陷，內部早已中空，絕非一般小型破損，質疑是否涉及路基掏空，要求市府儘速全面檢測周邊路段，並釐清原因與修復時程。

許書豪強調，安全不能靠運氣，更不能只靠幾個三角錐應付，市府應拿出積極作為，徹底排除潛在危機，避免這處天坑成奪命陷阱，釀成無法挽回的悲劇。

樹德路今天下午3點多出現一處「天坑」，現場已緊急擺放三角錐與警示桿封鎖。（民眾提供）

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