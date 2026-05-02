汪星人新基地！「寶湖狗運動公園」啟用 面積北市第2大

「寶湖狗運動公園」用萌犬與樹木設置入口意象，公園共分大型犬區、小型犬區。（記者孫唯容攝）

台北市動物保護處今（2）日正式啟用「寶湖狗運動公園」，為北市第4座狗運動公園。寶湖狗運動公園佔地3千多平方公尺，面積僅次於迎風狗公園，分為大型犬區、小型犬區，設置步道與多元運動設施。此外，民眾更可搭乘「645」路狗狗友善公車，在民權東路六段（民權敦品）站下車即可抵達。

今天啟用活動適逢母親節前夕，副市長林奕華也到場與飼主、毛小孩提前慶祝母親節。「寶湖狗運動公園」用萌犬與樹木設置入口意象，公園共分大型犬區、小型犬區，內部設有環形隧道、斜坡平台、T型棧道等設施，不管是大型犬、小型犬皆可在自然環境中自在跑跳。內部設有狗便袋箱、狗便清潔箱、清洗台等設備，讓毛孩爸能便利清潔。

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動保處指出，寶湖狗運動公園啟用後，成為台北市第23座狗公園、第4座狗運動公園。現有的狗運動公園中，以迎風狗公園規模最大，佔地達1公頃；寶湖狗運動公園規模居次，佔地3千多平方公尺；潭美毛寶貝快樂公園位居第三，佔地2千5百多平方公尺；福順狗運動公園居第四，佔地1千8百多平方公尺。

柴犬飼主張小姐搶第一天來體驗。張小姐表示，寶湖狗運動公園設置不少清洗台，便於飼主洗手，且公園內也設置三處進出門，且都採用「雙道門」設計，動線很完善，不用擔心狗狗會跑丟，十分貼心。

目前台北市12區皆設有狗公園，不過有三處暫停開放，包含延平狗活動園區去年11月起暫停開放；古亭狗活動園區今年4月暫停開放，以及潭美毛寶貝快樂公園2023年起暫停開放。動保處說明，延平狗活動園區、古亭狗活動區，搭配水利處淡水河沿岸改善工程，暫停開放；潭美毛寶貝快樂公園因為比鄰動物之家，配合新建工程暫停開放，最快將於今年底重新開放。

動保處長陳英豪表示，目前靠近松山車站的交五、交六公園，預定建成新的狗公園，約今年8、9月可以完成。陳英豪也表示，動保處針對潭美毛寶貝快樂公園重新設計，目前動物之家新建工程進度些微超前，假設年底已無大型機械需進駐，剩下室內工程影響不大就可重新開放，最快可在今年底看到「嶄新的潭美毛寶貝快樂公園」。

「寶湖狗運動公園」啟用，狗狗開心暢玩。（記者孫唯容攝）

「寶湖狗運動公園」內部設有環形隧道、斜坡平台、T型棧道等設施，不管大型犬、小型犬皆可在自然環境中跑跳。（記者孫唯容攝）

「寶湖狗運動公園」今天啟用適逢母親節前夕，副市長林奕華也到場與飼主、毛小孩提前慶祝母親節。（記者孫唯容攝）

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