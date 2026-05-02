肉牛自動報到？超巨1隻景觀餐廳外看風景 老闆：我們沒賣烤牛肉

老牛靜靜的在景觀餐廳停車場看風景。（民眾提供）

台東市有家餐廳今下午3點準備營業，廚師抵達時，看到到的卻是一頭體型龐大的牛，一人一牛兩相望，廚師不知如何是好，牛則是紋絲不動。原來這頭肉牛掙脫，散步上山看風景，不是「提早報到」。最後透過里長找部落族人牽走保管，結束老牛放風與餐廳虛驚。

台東車站附近山頭的「倆吆久」景觀貨櫃餐廳下午來了一頭牛，在停車場散步，最後選了視野最好的一隅立定不動。首先發現牠的是廚師，立即打電話問老闆如何解決？

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業者一看，這頭牛既非水牛，也不是黃牛，體型龐大，頭上雙角看來嚇人。業者說，後來發現牠十分乖巧，自顧看風景，不大理人，「畢竟剛剛問牠，牠也不理我，看來應該是很安全，但擔心客人害怕，只好找里長協助」。

里長彭靖佳幫忙找尋飼主，在網上發布消息協尋，聯絡飼主未果，請部落農民將牛牽回家，代為保管。

農民打算將牠趕上車載走，未料，老牛明顯還想看風景、想要獨自靜靜，農民只好牽牠回家，老牛結束1個多小時的自由放風。而飼主沒多久就聞風前來，騎著機車，一手放在老牛身上，牛就乖乖跟著回家，還是飼主管得動！

原來，這頭13歲的肉牛是「工作牛」，而不是「食物」，繩索脫落，自己爬山看風景。

而這家餐廳以烤雞和景觀聞名，看來老牛也是「熟門熟路」。業者則說，「我們沒有烤牛肉」，只當牠是誤闖的動物，還好在客人上門前就被帶回家，餐廳虛驚一場。

老牛靜靜的在停車場看風景。（民眾提供）

族人先牽走保管。（民眾提供）

飼主來領回，老牛不再頑皮，乖乖回家。（記者劉人瑋攝）

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