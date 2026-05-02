全國技高學生年度重大賽事 彰師大附工「永電式胎壓偵測」奪冠

全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽，第16屆全國決賽今日公布得獎名單，教育部國教署長彭富源（中）肯定和鼓勵學生創新。（教育部提供）

全國技高學生年度重大賽事，教育部「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」，第16屆全國決賽今（2）日公布得獎名單，本屆作品展現結合科技與永續的創新能力，彰師大附工以「永電式胎壓偵測」奪下動力機械群冠軍，運用壓電技術將行駛中的機械能轉為電能，兼顧行車安全與節能效益。

教育部國教署長彭富源表示，專題競賽是人才培育的重要環節，在AI時代更能培養學生解決問題與跨域整合能力；科教館館長劉火欽也肯定作品專業水準，鼓勵學生持續精進、邁向國際舞台。

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教育部國教署組長葉信村說明，競賽分「專題組」與「創意組」，經全國各校初賽及15所群科中心複賽後，共有專題組154件、創意組123件作品進入決賽，學生透過海報與解說，向評審展示作品理念與實務價值，展現技高生結合理論與實作的能力，最終專題組101件、創意組77件作品獲獎。

除了動力機械群外，商管群由羅東高商以銀柳產業再利用為題，結合「環境、社會和公司治理」ESG永續理念發展地方創生；創意組家政群由華南高商以竹編教具設計獲獎，促進世代共學與文化傳承。葉信村表示，競賽不僅展現技職教育成果，也建立學校與產業交流平台，優勝作品將於6月在高雄市國立科學工藝博物館展出。

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