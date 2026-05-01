保障主治醫師勞動權益 衛福部下半年推契約「注意事項」

衛福部持續研擬「主治醫師與醫療機構訂定聘用契約注意事項」草案，預計於2026年度下半年逐步推動。（資料照）

近年來醫師出現出走潮，為促進醫療現場的勞動權益，衛福部已在2019年預告修正「醫療法」，過程中歷經多次調整，日前立法院正式審議。衛福部指出，除「醫療法」修法、設置醫師勞動權益保障專章，衛福部也規劃下半年起逐步推動「主治醫師與醫療機構訂定聘用契約注意事項」。

由於我國醫師執業形態逐步由傳統獨立開業轉為受僱於醫療機構，醫師勞動權益保障議題也日益受到重視，其中住院醫師已納入「勞基法」規範，但主治醫師因職業形態多元、不同科別間差異巨大，仍未適用「勞基法」等相關法規，工會團體也多次反映，主治醫師在勞動條件、契約保障仍缺乏保障。

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衛福部說明，這次醫療法修法增訂醫師勞動權益保障專章，要求醫療機構以書面契約明定醫師勞動權益事項，並訂定契約應注意事項，同時也建立年資併計機制，保障醫師在同一醫療體系內的調動權益，另也參考「勞工職業災害保險及保護法」，建立醫師職業災害補償制度。

針對夜間工作方面，衛福部說明，草案要求醫療機構提供必要安全衛生設施，若無大眾運輸工具可用，則需提供適當休憩場所，並提供妊娠醫師保護機制，另也導入退休金提繳制度，強化醫師整體勞動權益保障。

不過，衛福部也提到，針對醫師勞動契約的契約應記載及不得記載事項、職業災害補償的計算方式等，醫師團體與醫療機構間的意見尚未達成一致，因此仍須審慎溝通，且需考量醫師工作型態與醫療行為的特殊性，就實務可行性與各利害關係團體討論。

衛福部指出，過去為保障相關人員勞動權益，衛福部已在2023年5月16日公告「臨床研究員與醫療機構訂定聘用契約注意事項」，作為契約訂定的參考依據，目前也持續研擬「主治醫師與醫療機構訂定聘用契約注意事項」草案，預計於2026年度下半年逐步推動。

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