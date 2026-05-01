淡水「屯山阿嬤」夢幻南瓜隧道又來了！ 5月底前免費參觀

每年5、6月為新北市淡水區南瓜產季，「屯山阿嬤」農友謝簡素精心打造的南瓜隧道自即日起至5月底，開放大眾免費參觀。（新北市農業局提供）

每年5、6月為新北市淡水區南瓜產季，「屯山阿嬤」農友謝簡素精心打造的南瓜隧道自即日起至5月底，再度開放大眾免費參觀。農業局長諶錫輝指出，屯山阿嬤9座總長400多公尺的南瓜隧道有食用南瓜，更種植30多種形狀奇特、色彩繽紛的觀賞南瓜，宛如小型的南瓜博物館，今年農會也設置南瓜打卡牆，歡迎民眾把握產季前來打卡拍美照。

謝簡素說，看到南瓜隧道如此受歡迎，非常有成就感，感覺每年種植、維護南瓜隧道的辛苦都是值得的，歡迎大家把握南瓜產季來淡水看美景、吃南瓜，也希望遊客珍惜這個期間限定的美景，勿隨意採摘瓜果及枝條。

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農業局介紹，南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，民眾可以搭乘捷運至淡水站，轉乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車，再步行前往；隧道內除市面上常見品種外，還能看見表皮紋路宛如西瓜斑紋的「瓜皮南瓜」、表皮金黃且佈滿不規則突起的「疙瘩南瓜」、外型像是兩個南瓜相疊的「五福南瓜」，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買。

淡水區農會總幹事高忠說，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，打造南瓜隧道供民眾打卡拍照，農會超市也持續販售南瓜及相關商品，各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享8折優惠。

每年5、6月為新北市淡水區南瓜產季，「屯山阿嬤」農友謝簡素精心打造的南瓜隧道自即日起至5月底，開放大眾免費參觀。（新北市農業局提供）

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