汛期將至 新北工務局完成淡北道路、1180處工地等防汛防颱整備

新工處正在推動中的淡北道路工程進行防汛應變計畫演練，且完成相關整備作業。（新北市工務局提供）

5月1日起進入防汛期，新北市府工務局長馮兆麟指出，工務局、養護工程處、新建工程處已完成各項防災整備及防颱設施檢查，並透過防汛演練提升第一線應變能力，同時要求全市1180處建築工地加強自主檢視，朝「減災、防災、避災」目標邁進；施工中的淡水河北側沿河平面道路工程也全面巡查，已完成台2乙線沿線周邊排水溝清淤、雜草修剪及易積淹水區域排水改善，確保汛期期間排水順暢。

馮兆麟說，「減災重於救災、防災優於應變」，市府已在汛期前從源頭強化整備與演練機制，以降低可能的災害損失；新北市境內有許多山坡地社區住宅，工務局於汛期前會同結構及大地專業技師完成列管社區安全巡檢，提供改善建議，並持續辦理防災宣導說明會，提升社區防災意識。

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建築工地管理方面，馮兆麟表示，已要求1180處工地於4月底前完成自主防汛檢查，重點涵蓋施工圍籬、施工架穩定、防止物料飛散、排水系統及擋土支撐等，並將專案稽查持續督導，針對檢查缺失，均要求即刻改善並列管追蹤；工務局也製作表格提供工地落實自主，若檢查時發現施工圍籬破損、鬆脫、鄰近道路或人行道破損，以及排水溝淤積等影響公共安全情形，應立即改善，如有違反建築法狀況，將依規定懲處。

工務局補充，養工處已提前於4月24日在城林橋辦理防汛演練，包括通水斷面清空與落水緊急救援，模擬預警發布後，施工機具於時限內撤離，並實作拋繩槍遠距救援，結合救生圈及岸上急救處置，提升救援效率與現場協調能力。

工務局於汛期前會同結構及大地專業技師，完成山坡地社區安全巡檢。（新北市工務局提供）

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