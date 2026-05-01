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    首頁 > 生活

    海委會舉辦海洋文化影片放映會 展現原民用海智慧

    2026/05/01 10:00 記者洪臣宏／高雄報導
    海委會將舉辦「復振航海文化力」放映會。（海委會提供）

    海委會將舉辦「復振航海文化力」放映會。（海委會提供）

    海洋委員會將於7日上午11時，於臺北松菸誠品電影院舉辦「復振航海文化力─海洋文化影片放映會暨海洋文化交流饗宴」，安排第一屆海洋文化獎得主郭健平進行映前座談，分享雅美（達悟）族傳統海洋文化價值，即日起開放報名，至4日截止。

    海委會表示，本次放映會暨交流活動以原住民族「傳統海洋文化」為主題，透過珍貴的影像紀錄展現雅美（達悟）族、阿美族的傳統用海智慧及太平洋南島文化的國際連結。放映內容包含探討傳統曆法與自然共存的「月亮與我們的生活」、傳承部落口傳故事與古謠音樂的「說話與唱歌」、記錄族人「海裏的工作」與「海洋練習曲」以及傳遞南島語族祈福吟唱並吹奏法螺，透過碰鼻禮（Hongi）展現跨越海洋的深厚連結等多元面向。

    海委會說，影像以深入淺出方式引領大眾認識傳統舟船工藝與祭儀，以及眾人齊力高舉傳統大船，準備下水出海的盛況與神聖的銀盔儀式，帶領觀眾一探「造大船」的過程與「生命之舟」的意義，並延伸至「屬於飛魚的」各項傳統漁法與祈求航行平安的下水祭、飛魚季等祭儀。

    放映會後備有文化交流饗宴活動，現場將供應海洋特色調酒。本次活動採開放報名，完成報名並全程出席者，將贈送原住民編織側背包及曼波魚陶筷架紀念品。聯絡窗口：海洋委員會劉小姐（07-3381810分機261922）。

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