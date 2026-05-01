台師大和日本學者跨國合作 守護瀕危珠光鳳蝶

台師大團隊和日本學者跨國合作，守護瀕危珠光鳳蝶。（朗島國小主任周家輝與施拿保提供）

為守護瀕危蝶種並推動偏鄉永續發展，國立台灣師範大學生命科學系教授徐堉峰研究團隊今年4月前往蘭嶼，攜手日本東京大學博物館昆蟲自然史學研究室學者矢後勝也與沈宗諭，共同投入珠光鳳蝶復育行動，展現跨國合作推動生態保育的成果。

徐堉峰指出，珠光鳳蝶為台灣珍貴保育類物種，其幼蟲僅以港口馬兜鈴為食，而該植物僅分布於蘭嶼沿岸灌叢及森林邊緣，由於棲地受開發與環境變遷影響，食草分布受限，導致蝶群數量持續下降，使復育工作刻不容緩。

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為恢復族群數量，台師大團隊與校友、順天堂藥廠股份有限公司總經理莊武璋合作，推動「蘭嶼珠光鳳蝶ESG生態復育計畫」，由企業提供港口馬兜鈴苗木，並結合在地達悟族人施拿保進行棲地補植，逐步改善蝶類生存環境。

此外，團隊也結合在地資源，與台灣蘭海文教發展協會、蘭嶼部落文化基金會及蘭嶼朗島國小合作，推動生態教育課程，讓學童透過實地觀察與學習，認識蝶類保育的重要性，培養環境意識。

台師大永續發展中心主任吳忠信表示，此次復育行動不僅是保護單一物種，更是整體生態系修復的重要一環，透過跨領域合作，將學術研究、企業資源與在地文化結合，不僅提升生態環境韌性，也為蘭嶼發展生態旅遊創造契機。

吳忠信指出，該計畫同時呼應大學社會責任（USR）與聯合國永續發展目標（SDGs），涵蓋陸域生態保育、優質教育與夥伴關係等面向，透過長期監測與教育推廣，逐步建立在地參與的保育模式，讓社區居民共同投入生態守護。

徐堉峰研究團隊將持續進行族群監測、擴大棲地復育範圍，並深化跨國與跨域合作，打造穩定的保育網絡，期盼以蘭嶼經驗作為示範，推動台灣生態保育與永續發展並進，讓山海共學的行動在偏鄉持續扎根。

台師大團隊和日本學者跨國合作，守護瀕危珠光鳳蝶。（台師大提供）

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