「土方之亂」過渡期衝擊擴大 南市推公有暫置場5月救急上路

南市透過「土方交換」，將六塊寮排水整治土方運移調度至永康水資源回收中心回填低窪地。（台南市府提供）

土方去化新制上路衝擊營建市場，短期供需失衡引發「土方之亂」，不僅民間建案進度受阻，就連公共工程也受到牽動。台南市政府為穩定局勢，預計5月設置公有土石方暫置場，由工務局統一受理申請，盼為市場提供過渡解方。

新制初期因合法去化管道尚在銜接，土方流向受限、價格波動加劇，業界普遍面臨清運困難與成本上升問題，近期包括備受關注的台南平實轉運站工程，以及社會住宅工程也因土方去化不及，影響施工。

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為建立穩定機制，南市工務局已訂定「台南市政府營建工程剩餘土石方暫置場設置及管理要點」、「公辦暫置場進場流程」及「收費標準」等規範，透過標準化流程與制度管理，提升處理效率並降低市場不確定性。

依規劃，各公辦暫置場將依土地性質與工程需求，區分可收受的土質類型，並優先支援社會住宅及民間集合住宅等地下室開挖受阻案件。所有申請案件須經工務局審查並完成繳費後，方可依序安排進場。

工務局強調，在管理機制上，出土工程須完成土質檢驗，並檢附8大重金屬及戴奧辛合格報告；車輛進場須停於檢查區，開啟防塵網，經查驗電子聯單（GPS）、車牌及土質無誤後，掃描QR Code完成收土程序，始得堆置。

工務局表示，透過明確流程與收費制度，業者可更精準掌握施工期程與成本，降低市場波動風險。市府同時推動「建築工程土方多元處理制度」，整合土方交換、異地暫置、窪地回填及公辦暫置場等6大策略，逐步健全土方管理體系，確保公共與民間工程順利推進。

台南平實轉運新建工程亦受土方去化新制衝擊，影響施工進度。（記者洪瑞琴攝）

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