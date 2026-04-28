美國花生零關稅輸入恐衝擊國內3成花生農 農業部將輔導轉作

農業部次長胡忠一。（記者楊媛婷攝）

隨台美簽訂ART，美國花生將0關稅輸入，雖尚未生效，外界憂影響國產花生價格，農業部今（28日）表示，美國進口的花生是去殼花生，因顆粒大且較硬，國內花生加工廠商認為若改用美國花生須大幅改變製程、增加風險成本，仍會用國產，也將輔導受影響的3成花生農轉作。

國產花生新鮮且里程短，國內花生二期作，一期作約5到6月採收，二期作10到11月採收，有7成做加工，1成會留為保種，另2成透過蒸煮或焙炒後鮮食，去年受颱風與勞動力不足等影響，花生栽種面積從2024年的1.7萬公頃降到去年的1.5萬公頃，種植花生的農民還會間作大蒜、洋蔥等，相關農民人數約3萬人。

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隨台美簽訂ART，美國花生將零關稅輸入，並且將不受特別防衛措施、關稅內配額等限制，目前進口的美國花生都是去殼後的調味加工用花生，每公斤進口價約47元；目前國內花生進口關稅為25%，並針對所有進口花生有關稅配額（TRQ）5235噸，關稅配額數量今年7家廠商得標，權利金為每公斤26.86元，若進口量超過1.1萬噸後，就會啟動特別防衛措施，另再加33%關稅。

針對近期美國花生進口議題，農業部次長胡忠一表示，國產花生市佔率達75%，ART中，美國花生是跟其他進口花生競爭；國內花生主要進口國分別為印度、阿根廷、巴西，各佔總體花生進口量42%、22%、10%，美國花生去年進口量僅68噸，佔總體進口量不到1%；進口花生以去殼為主；受去年花生因風災減產影響，今年迄今花生進口量約8900噸。

胡忠一表示，為加強國產花生競爭力並降成本，從3年前導入濕莢收購，並建烘乾機，去年國產去殼花生與帶殼花生一期作每公斤價格各160元、88元，二期作每公斤價格150元、80元，國產較美國價高，因口味與若儲存不當易有黃麴毒素等，國人更傾向國產，加工廠若用美國花生，需大幅改變製程，加工廠商表態將仍採購國產為主。

胡忠一表示，ART還需立院審議，若未來生效，又因勞動力不足，估有2到3成花生農受影響，將跟主要產地雲林、彰化合作，輔導部分花生農轉作外銷需求旺盛且目前產量不足的甘藷與毛豆，目前甘藷接到訂單仍不足3千多公頃生產面積，毛豆不足9千公頃。

有特定媒體頻操作花生議題，外界憂將讓盤商壓低一期作收購價，胡忠一舉過去美國火雞肉開放進口時，都擔憂衝擊國內，但國人仍更愛國產，籲農民不用擔心，也將擴大集團產區並將花生轉為有機或產銷履歷認證作區隔。

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