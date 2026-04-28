台日友好！ 嘉縣永慶高中與日本新潟三條高商締結姊妹校

嘉義縣立永慶高中與日本新潟縣立三條商業高等學校締結為姊妹校。（圖由永慶高中提供）

嘉義縣立永慶高中推動國際教育，昨與日本新潟縣立三條商業高等學校簽署協議，締結為姊妹校，開啟兩校跨國合作的新篇章，未來將持續推動實體與線上並行的交流模式，讓學生在跨文化環境中學習成長。

嘉義縣教育處科長葉信一、永慶高中家長會長陳淑紅、三條高商市川老師、目黑老師及在場30位師生的共同見證，永慶高中校長郭春松與三條高商校長瀧澤琢也代表簽約，並交換禮物；永慶高中青年大使團代表郭冠妘、徐浤益以流利的英語介紹校園特色與學生組織，展現學生在國際接待與自主學習上的成果，三條高商分享百年校史與商業教育特色，介紹公平貿易專案與國際理解課程，呈現教育與社會責任的結合。

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郭春松說，三條商業高等學校2025年3月在新潟縣「國際理解競賽」中脫穎而出，獲得來台研習機會，進而開啟與永慶高中線上與實體互動，雙方去年以兩縣共同盛產的「稻米文化」為媒介，讓學生透過米食與農業進行對話。

郭春松說，前晚與瀧澤校長一同用餐時，吟唱起鄧麗君歌曲〈但願人長久〉，瀧澤校長竟能跟著哼唱，兩人自然合唱，致詞時兩人更即興唱起鄧麗君的〈小城故事〉，即使語言不同，但透過音樂與文化，心靈依然可以相通，正是國際交流最動人的價值。

瀧澤琢也以流利的中文致詞，他認為學生間的真誠交流是建立國際交流的基石，期盼這份情誼能透過未來的課程合作與交流，情誼長存，能夠締結姊妹校關係，深感榮幸與感動。

葉信一說，三條高商在日本商業教育領域具高度聲譽，未來透過學生交流、學術合作與文化體驗等多元形式，將有助於培養學生的國際視野與全球競爭力。

昨校方還安排三條高商體驗科技中心課程、學校營養午餐及科普活動，並前往朴子配天宮、昊漢刺繡文化館、故宮南院參訪，參觀由日本青森睡魔師以台灣媽祖信仰製作的「青森睡魔抵嘉」睡魔燈籠，深入認識台灣歷史與文化底蘊。

永慶高中與三條商業高等學校進行文化交流。（圖由永慶高中提供）

三條商業高等學校到朴子配天宮參觀由日本青森睡魔師以台灣媽祖信仰製作的「青森睡魔抵嘉」睡魔燈籠。（圖由永慶高中提供）

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