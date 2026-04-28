公教薪資追不上通膨 全中教籲建立調薪制度

公教薪資追不上通膨，全中教今日發聲明呼籲建立調薪制度。（取自全中教官網）

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今（28）日發聲明指出，近10年台灣GDP持續成長，但公教薪資調幅追不上通膨，累積通膨約20%，公教薪資總調幅僅約14%，實質所得不增反減，呼籲政府正視公教人才流失危機，儘速建立薪資調整制度。

全中教理事長史美奐表示，相較民間平均薪資約有25%的名目成長，公教待遇已逐漸落後整體勞動市場，不僅影響公教人員生活品質，也削弱年輕世代投入公務與教職的意願。近年教育現場與公務體系均面臨人才斷層，優秀人才轉往其他產業，已非個案，而是結構性問題。

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史美奐指出，教師肩負國家人才培育，公務人員則負責政策制定與執行，兩者都是國家發展的重要基礎；但現行公教薪資調整缺乏制度化機制，多仰賴不定期政策決定，難以及時反映物價變動、經濟成長與專業價值，長期下來將衝擊教育品質與行政效能。

全中教提出三項訴求，包括建立公教薪資隨通膨調整機制，確保實質所得不再倒退；檢討並提高整體公教人員薪資水準，使待遇與國家經濟成長相符；全面盤整本俸與各項加給，強化薪資合理性與職業吸引力。

史美奐表示，國家經濟成長成果若未能合理回饋公教人員，將動搖人才培育與公共服務根基，政府應正視公教薪資結構失衡問題，提出具體改善方案，才能留住優秀人才，維持政策與教育品質，確保國家長遠競爭力。

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