桃園分署聯拍會5/5登場 多元類型不動產釋出

桃園分署將於5月5日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣主軸包含各類型不動產。（桃園分署提供）

法務部行政執行署桃園分署將於5月5日舉辦「123聯合拍賣會」，分署官員表示，這次拍賣主軸為各類型不動產，包含市區住宅、透天建物持分及多筆土地等，適合自住與投資規劃，適逢母親節前夕，無論是為家人換個更舒適的家，或作為資產配置，都是值得把握的好時機。

桃園分署表示，聯合拍賣會將於當日下午3點，在分署（桃園市桃園區復興路186號13樓拍賣室）進行不動產拍賣，其中，位於中壢區建國路的7層樓建物持分（第3拍），鄰近市區，生活機能成熟，現況部分樓層出租經營店面，具備收益潛力，這次拍賣價格已大幅下修，入手門檻相對親民，對有意投資不動產的民眾極具吸引力。

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位於桃園區民生路巷內3樓住宅（第1拍），格局為3房2廳，空間規劃完整，現況空屋，適合小家庭直接入住或整理後使用；此外，位於桃園區、中壢區、龜山區、大溪區、觀音區、新屋區及八德區等多筆土地持分同步拍賣，提供多元選擇。

分署官員說，不動產拍賣兼採通訊投標方式，民眾無須親自到場，在家即可參與投標，有意應買者可至桃園分署官網「拍賣公告」專區，查詢各標的詳細資訊及投標方式，投標前審慎查明標的現況及相關權利內容，以保障自身權益。

桃園分署將於5月5日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣主軸包含各類型不動產。（桃園分署提供）

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