美花生零關稅 陳駿季提「產業轉型」：以濕莢收購、農民免烘殼

行政院長卓榮泰（右）28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與農業部長陳駿季（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

台美對等貿易協定（ART）拍板，取消美國花生進口關稅，外界憂心將衝擊本土花生農。農業部長陳駿季今日赴立院備詢前受訪時說，這次對美談判內容，雖然還沒有實施，但台灣應趁此機會做有效的產業轉型；農業部也提出「濕莢收購」方案，省去農民自行烘花生殼的辛勞，讓農民只負責種植，後續加工、冷鏈由集團栽培經營，並以品牌行銷確保國內品牌優勢。

陳駿季指出，農業部已做過分析，2024年美國花生進口75噸，2025年進口68噸，台灣進口花生主要國家是印度、阿根廷與巴西，美國雖然零關稅進來，是仍要跟印度、阿根廷、巴西競爭。

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他續指，農業部也會持續關注可能的長期影響，並提出許多方案，像是濕莢收購，不要讓台灣的花生農辛苦的把花生曬在道路上。台灣應該趁此機會做有效的產業轉型，透過產業轉型、集團栽培，讓農民只負責種植，後續加工、冷鏈由集團栽培經營，並以品牌行銷確保國內品牌優勢。

陳駿季強調，他認為台灣花生的香氣是國人比較喜歡的，農業部後續會持續讓台灣花生成為國內唯一選擇。

至於美國花生與台灣花生價格差為何？陳駿季說明，早期的市場貿易都是以價格為主，相對的從國內的角度來看，農業部希望用價值戰來取代價格戰，讓台灣的花生有它的品牌、安全性，透過價值讓消費者來肯定。

針對是否會有花生農囤貨？陳駿季表示，花生它並不容易在生產端囤貨，農業部也持續也跟花生農召開座談，希望用集團栽培契作方式，用濕莢收購，省掉了農民自己烘花生殼的辛苦，並建立區域烘乾設備中心來協助農民。

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