冬遊澎湖消費券創造佳績 主管會報成果分享

去年推動冬遊澎湖消費券，12月旅遊人數增加4500人次。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府今（27）日召開主管工作會報，由副縣長林皆興主持，聽取各單位重點工作並逐一給予指示。會中由績優團隊旅遊處進行「2025冬遊澎湖消費券活動」創新分享，由觀光行政科長劉艾妮主講。

林皆興指出，澎湖觀光長期受氣候影響，淡旺季差異明顯，尤其東季期間，部分店家與活動暫歇，影響整體觀光動能。為翻轉此一現象，去年澎湖縣府推出「冬遊澎湖消費券活動」，串聯在地食、宿、遊、購、行等超過300家業者，並結合刮刮樂抽獎、交通優惠，以及文旅走讀、美食體驗與音樂會等多元活動，成功活絡冬季旅遊市場，帶動去年12月單月旅客人次成長近4500人。

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劉艾妮表示，後疫情時代國際旅遊逐步復甦，對國內旅遊市場產生排擠效應，加上離島受氣候與航空運能限制，冬季觀光推動更具挑戰。為協助在地業者度過寒冬，縣府首創推出冬遊消費券活動，整合在地產業資源，規劃多元優惠方案，並結合地方特色活動，有效提升冬季旅遊吸引力，為地方經濟注入新動能。

劉艾妮指出，活動推動初期難免有規劃未臻周延之處，縣府透過滾動式檢討，廣泛蒐集遊客與店家回饋，持續優化活動內容。例如針對消費券兌換地點不足問題，除增加兌換據點外，並攜手21家大型飯店加入服務行列，大幅提升便利性與使用滿意度；同時，順應數位化趨勢並放寬認定標準，將電子機票及相關數位搭乘證明納入核可文件範疇。

澎湖縣主管會報，表彰績優團隊旅遊處。（澎湖縣政府提供）

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