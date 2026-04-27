敬老服務再升級！竹市5/4起滿65歲「生日當月即可申辦敬老卡」。（圖由市府提供）

新竹市政府宣布，5月4日起凡年滿65歲長輩，自「生日當月起」任一工作日，即可至區公所申辦敬老卡，讓福利措施更即時到位，回應長輩實際需求。

竹市目前敬老卡持卡人數已達6萬7462人，佔竹市65歲以上老年人口的9成，使用點數率也從112年的8%，顯著提升至突破40%。

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許多長輩反映，希望能在年滿65歲當月即可申辦敬老卡。市府評估後推動此次便民措施，讓長輩在符合資格的第一時間即可申請使用。

社會處長黃佳婷表示，卡片功能使用範圍延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，去年8月1日亦擴大敬老卡申辦對象至55歲以上原住民長輩，以及提升台鐵單趟次點數補助。接著於去年11月1日起提升敬老卡及愛心卡總點數至每月800點，農會及藥局每月點數上限提高至200點，今年更開放申請使用敬老卡及愛心卡在農會與藥局代買，讓長輩與身障朋友日常生活更加便利，提升社會參與及交通便利性。

社會處說明，凡設籍並實際居住新竹市之65歲以上長輩（原住民55歲以上），於年滿65歲當月起即可提出申請。申辦時須備妥國民身分證正本、最近1年內2吋照片1張及印章，至戶籍所在地區公所辦理；如委託親友代辦，須另附委託書及代理人身分證明文件。原住民55歲以上未滿65歲申請者，則須檢附近1年戶口名簿或戶籍謄本影本。

此外，民眾亦可透過數位申辦平台線上申請，提升申辦便利性。

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