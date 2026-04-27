中山、高大併校有譜？ 李志鵬出席高大校慶：推動優勢互補

中山大學校長李志鵬（左5）受邀出席高雄大學校慶活動。（記者蔡清華翻攝）

國立高雄大學25日舉行26週年校慶典禮，中山大學校長李志鵬受邀出席校慶活動，李肯定高大創校以來穩健發展，並強調，「雙方長期互動密切，未來將持續推動優勢互補與資源共享」。

據了解，高雄大學、中山大學合併計畫，2校已完成6次師生併校座談，2次公聽會。高大校長陳啓仁表示，2校合作已久，2014年簽署策略聯盟，2校地緣相近，學術資源各具特色與高度互補性，尤其高教環境瞬息萬變，雙方皆有共識再加深交流力道、加廣多元合作領域，以因應挑戰。

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李志鵬肯定高大自2000年創校以來已由草創邁向穩健發展，並對獲獎師生與校友表現表達肯定，他強調，雙方長期互動密切，未來將持續推動優勢互補與資源共享，攜手培育人才並帶動產業發展，深化區域合作。

近年來，高大與台積電合作開設半導體學程，並攜手華泰電子、臻鼎科技等企業推動實務課程，同時推動「選手前進半導體計畫」，協助運動員銜接科技產業職涯，已成為南部重要的半導體人才培育中心。

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