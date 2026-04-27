北市攜手FEniX推癌症篩檢獎勵活動 可抽iPhone 17 Pro、簽名專輯

台北市衛生局癌症篩檢獎勵活動鼓勵學生邀請親友參與癌症篩檢，也與男團FEniX合作宣傳，學生在期間內完成「防癌知識挑戰」，就可獲得FEniX專屬小卡，並有機會抽中簽名專輯等。（記者蔡愷恆攝）

根據台北市113年死因統計，惡性腫瘤已蟬聯51年為台北市十大死因之首，其中，女性乳癌與子宮頸癌分別高居25歲至44歲女性癌症死因之第1位及第4位。台北市衛生局於4月10日至6月30日推動「健康總動員：全民應援，守護再升級」癌症篩檢獎勵活動，即有機會抽iPhone 17 Pro等總價值逾20萬元大獎。活動鼓勵國中至大學生投入健康應援行列，邀請親友參與癌症篩檢，也與男團FEniX合作宣傳，學生在期間內完成「防癌知識挑戰」，就可獲得FEniX專屬小卡，並有機會抽中簽名專輯等。

台北市癌症死亡年齡結構呈現年輕化趨勢，台北市立聯合醫院婦產科醫師張伊表示，子宮頸癌及乳癌是女性常見且可經由篩檢早期發現早期治療之癌症，尤其是子宮頸癌是一個疾病發展緩慢的癌症，婦女朋友只要定期抹片即可早期發現，且子宮頸原位癌治癒率可達100％；此外，面對發生率急遽上升的乳癌，婦女已經不再只是做好自我檢查，應透過專科醫師評估及乳房攝影篩檢，才能達到早期發現、早時治療之成效。

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衛生局攜手防癌大使FEniX推出「健康總動員：全民應援，守護再升級」癌症篩檢獎勵活動。凡就讀台北市國、高中（職）及大專院校之學生，於4月10日至6月30日期間至活動網站完成「防癌知識挑戰」，即可獲得FEniX守護者專屬小卡，並有機會抽中簽名專輯等好禮。此外，學生若推薦親友完成指定公費癌症篩檢，更可加碼抽iPhone 17 Pro、iPad Air 等數位大獎。

台北市衛生局長黃建華指出，早期篩檢是降低癌症死亡率的最有效途徑，目前政府補助6項公費癌症篩檢，包含子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢、肺癌篩檢及胃癌篩檢，市民朋友應重視自身與家人的健康權益，切莫因忙碌而忽略檢查。他希望透過活動，將防癌觀念由校園帶進家庭，共同構築守護家人的堅實防線。

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