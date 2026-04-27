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    首頁 > 生活

    去高流聽蘇永康演唱會哭了 邱于軒：邀他加場 建議0場租

    2026/04/27 10:59 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員邱于軒聽蘇永康演唱會好感動，代替歌迷發聲建議高流邀他明年再來，且應該零場租。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱于軒聽蘇永康演唱會好感動，代替歌迷發聲建議高流邀他明年再來，且應該零場租。（記者王榮祥翻攝）

    曾因質疑高雄流行音樂中心只能上廁所的高市議員邱于軒，今質詢時主動分享去高流聽蘇永康演唱會的經驗，提到「他一唱我就哭了」，且被蘇永康與高雄連結的用心打動，建議高流邀蘇永康明年再來唱，且應該0場租。

    2026蘇永康演唱會高雄站於4月25日至26日、在高雄流行音樂中心海音館舉辦，這是他出道 30多年來首度在高雄舉辦個人演唱會，演唱會以經典歌曲如「我只是想要幸福」、「Sorry」等為特色，吸引大批歌迷進場。

    邱于軒今質詢時主動提及，昨天去高流聽蘇永康演唱會，「他一唱我就哭了」，剛好旁邊有歌迷認出她、請她跟主辦單位強烈建議，希望蘇永康明年能再來高雄開唱；邱于軒說，很願意用一點點議員的小小特權，在議會替民眾發聲，這是很多高雄人的心願。

    邱于軒進一步提及，蘇永康不只歌聲好，演唱會期間還不斷強調高雄的美，跟高雄有很多連結，甚至在超市跟民眾互動，這麼有心的歌手更應該0場租，聽完這場演唱會，讓她昨天心情很好。

    高流執行長丁度嵐答詢指出，昨晚已跟主辦方反應，邀請蘇永康再來高雄。

    蘇永康到高雄開唱，感受歌迷熱情。（遠傳電信、D-SHOW提供）

    蘇永康到高雄開唱，感受歌迷熱情。（遠傳電信、D-SHOW提供）

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