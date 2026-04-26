佛光山妙法寺號召信眾在大甲鐵砧山植樹 化荒地為殿堂

參與種樹的民眾，親筆在竹片上寫上祝福祈願語並掛在樹上。（佛光山提供）

佛光山與國際佛光會、綠色公益基金會共同推動「T-Earth森众計劃」，今天在台中市大甲區鐵砧山佛光山妙法寺合辦「森林覺醒」活動，吸引近2000民眾在星雲大師「環保與心保」理念下，種下約2000棵原生樹種樹苗，將原本受外來種侵害的荒地復育為人與自然共生的覺醒殿堂，為後代建構永續的自然資源。

現場參與人員並排成「ZERO」圖騰，宣示執行「零碳排」，宣讀星雲大師「為自然生態祈願文」，祝願幼苗茁壯成林、綠蔭庇眾， 佛光山台北道場住持滿謙法師、中區總住持覺居法師與國際佛光會秘書長覺培法師，並帶領眾人品嚐「森众茶」的甘甜芬芳。滿謙法師等表示，綠色公益基金會致力於復育的灣原生山茶「森众茶」，未來該區將增設禪坐區域，邀請大眾來此進行森林禪。

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參與民眾並拔除緊緊纏繞住苦楝與無患子的森林綠色殺手「小花蔓澤蘭」，使陽光照進坡地。國際佛光會中華總會總會長潘維剛致詞表示，感恩佛光人齊聚妙法寺共創難得的因緣；台中市民政局副局長彭岑凱則表示，種樹不但是星雲大師的願心，也是市政府一直以來致力打造美好環境、守護家園、永續經營地球的目標。

綠色公益基金會執行長戴慶華表示，該會從2021年至今種植約9萬4千棵樹、復育林地坡面面積達50公頃，這次種植20餘樹種，其中富蘊經濟價值的台灣原生山茶樹預計2027年即可採收，增加協助復育並照顧幼苗的原住民同胞就業機會，能有效提升當地經濟，建立永續循環的綠色經濟。

綠色公益基金會執行長戴慶華（左）表示，從2021年開始至今，基金會已種植9萬4千棵樹、復育林地坡面面積達50公頃。（佛光山提供）

佛光山台北道場住持滿謙法師（左）、中區總住持覺居法師（中）與國際佛光會秘書長覺培法師（右），為荒地種下台灣原生樹種。（佛光山提供）

近2000名與會大眾，以人牆排成「ZERO」圖騰，宣示執行「零碳排」。（佛光山提供）

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