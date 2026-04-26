四技二專統測》數C堰塞湖入題 教師評近3年最難

全中教試題評論教師群平統測數學C卷取材多元廣泛還納入時事，不過基本題型消失、考生易陷入數學泥沼，為近3年最難。（全中教提供）

115學年度四技二專統測次日次科考數學，全中教試題評論教師群認為，其中數學C卷取材多元廣泛還納入時事，不過基本題型消失、考生易陷入數學泥沼，為近3年最難。

全中教試題評論教師群指出，數學C卷在取材上呈現出相當多元且廣泛的特色，幾乎涵蓋各單元內容。此外，試題亦融入時事素材，例如以堰塞湖為情境入題，使題目更貼近真實生活脈絡，有助於提升學生對數學應用的理解。整體而言，素養導向題型約佔7題，充分呼應108課綱強調的跨情境應用與統整能力，具有一定的教育意義與評量價值。

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而若要從考古題提升能力，則需再往前多做幾屆，若僅寫108課綱之後的考古題恐不能應付。以往前5題希望為整份試卷最為簡單，提升學生學習的動機，此次第1題就難度偏高，雖有給公式，但計算仍較為繁雜，讓多數學生一開始就失去信心。整份試卷鮮少單一觀念直接命題，多數題目加以包裝，學生難以從單元基本知識解題。試題結構趨於複雜，難題比例提高，預期前標將有所下降。

至於數學A卷整體試題難度中偏易，試題章節分佈均勻，題目取材多元，貼近學生生活經驗，呼應108課綱強調的應用能力。命題邏輯直觀且計算流程簡化，多數考生手感應是「寫起來相當順手」。不過關於指對數在分貝上的應用，雖模考有類似情境題，因涉及較複雜的計算，對數學符號較無法掌握的同學相對困難。排列組合題目雖貼近學生生活經驗但考驗學生的理解分析能力。考生若未能靈活應用基礎公式，恐怕難以拿到高分。此份考卷鑑別度高，預估今年數學A卷的前標分數落在52分左右，與去年相仿。

數學B卷今年的考題難易度分布由簡入深，漸進式的布局，需要複雜計算能力的題目較少，對於定理熟悉的學生比較容易想出解答，大多題目僅依判斷思考加上簡單的計算就可以選出答案，對於AI發展迅速的時代，訓練準確的判斷能力很有幫助。考題有關三角測量的部分，除題目敘述外還附上圖形，對於語文理解較弱的學生友善，也不會因為畫錯圖而答錯。融入時事題部分，對少子化及投資的生活議題易引起共鳴。少數較複雜的方程式可能會使較弱學生放棄，不過會激起較強學生的興趣全力作答，使鑑別度提高。

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