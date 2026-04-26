恭喜抽中春風2串！盧廣仲親回「美賣內」 網：何時要來埔里領獎？

「meiggiekimo」的貼文有6.1萬個讚，盧廣仲留言有8.6萬個讚。（擷取自「meiggiekimo」的Threads貼文）

有網友在Threads貼了全聯埔里北門店抽獎中獎名單，並PO文「恭喜盧廣仲」，四獎春風衛生紙2串得主中，有位叫「盧X仲」，該文不只獲6.1萬個讚，更被盧廣仲海巡到並留言「美賣內」，有8.5萬名網友在盧的留言按讚，網友恭喜盧廣仲抽到春風，建議新歌名就叫「盧沐春風」。

脆友「meiggiekimo」在Threads貼了全聯埔里北門店「事事購物節」中獎名單的照片，直接寫上「恭喜盧廣仲」。該抽獎活動中獎名單，在保護個資的情況下，得主姓名的中間1字都用「X」替代，而四獎3位得主其中1位叫「盧X仲」，「meiggiekimo」在留言欄寫下「自由填空！我填『廣』！」該則貼文引來盧廣仲粉絲爭相按讚並留言，按讚數高達6.1萬。

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高按讚數並標註盧廣仲，很快就被盧廣仲海巡到，他留言「美賣內」又吸引8.6萬網友按讚，網友有人問「廣仲，真的是你嗎？」更多人問「你什麼時候要來埔里領獎？」也有人自告奮勇要就近幫他領獎。由於四獎的獎品是12包春風抽取式衛生紙2串，很多網友把玖壹壹的春風跟盧廣仲聯想在一起，要春風跟盧廣仲一起去領春風衛生紙，有人更祝「衛生紙用不完」。

由於中獎名單有附得獎者的手機號碼，但隱去中間3碼，不少網友表示隱去的3碼，要從000打到999，看哪一通是盧廣仲的手機號碼。

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