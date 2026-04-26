內媽祖港聖母掛金牌、拎愛馬仕「水水」遶境 莫府千歲一起逗鬧熱

台南「承順青年」內媽祖港天上聖母駐駕開基天后祖廟。（記者王姝琇攝）

台南「承順青年」內媽祖港天上聖母開光昨晚駐駕開基天后祖廟，祭出萬元禮金、千順將軍Ｑ版文創抱枕做為香案謝禮，媽祖今日再拎著愛馬仕包、金牌等行頭水水出門，特地安排到外縣市友宮廟展開「感謝之旅」。

內媽祖港天上聖母開光儀式暨遶境昨在台南市區熱鬧展開，開光大媽、二媽、三媽、1對千順將軍神將、1對千順將軍金身及1對媽祖侍女，分坐2頂轎遶境，行經31個香案桌，承順青年每桌都致贈萬元禮金、千順將軍Ｑ版文創抱枕做為謝禮。媽祖入廟時神佛壇莫府千歲大駕突衝來，引起騷動，神佛壇成員龔思瑞說，神明一落駕就直直衝來開基天后祖廟逗鬧熱！

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開基天后祖廟獻上「祐郡一方」匾額、盛宴款待，承順青年文化協會理事長常如山親自接匾，安座圓滿後信眾這才有機會近距離欣賞內媽祖港天上聖母，其一媽祖手拎愛馬仕包，3尊媽祖還佩戴1.2兩及4兩重的純手工金牌（總價逾40萬元）。

承順青年總召集人蘇瑞煌表示，此次活動以「感謝」為出發點，回應長期以來各大宮廟與前輩的支持與提攜，也感謝各界慶贊單位，包括和勝堂、開基天后祖廟、南勢街西羅殿、米街澤祐堂、開基昆沙宮，以及台南金豪益等各界的相挺。

神佛壇莫府千歲大駕也來逗鬧熱。（記者王姝琇攝）

民進黨台南市長參選人陳亭妃於開基天后祖廟接駕。（承順青年提供）

內媽祖港天上聖母駐駕開基天后祖廟。（承順青年提供）

媽祖佩戴1.2兩金牌出門。（記者王姝琇攝）

媽祖手拎愛馬仕包。（記者王姝琇攝）

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