佛誕萬人湧入屏東！19國宗教領袖跨界浴佛 展現和平力量

佛誕萬人湧入屏東，儀式莊嚴。（記者蔡宗憲攝）

為慶祝佛曆2570年釋迦牟尼佛聖誕，台灣佛教總會、中華佛教比丘尼協進會及屏東縣佛教會，今（26）日於潮州鎮妙光禪寺盛大舉辦「聯合各宗教浴佛大典暨園遊會」。現場湧入全球19個國家、逾萬名僧侶與信眾，甚至罕見集結天主教、基督長老教會及原住民團體共襄盛舉，莊嚴梵音與多元文化交織，場面極為壯闊。

大典由氣勢磅礡的迎佛進場揭開序幕，陣容極具視覺張力。慈明高中學生揮舞佛旗領頭，緊接著摩耶夫人、太子聖像及巨大的六牙白象莊嚴亮相，展現深厚的文化底蘊。最令外籍僧侶驚豔的是，典禮打破宗教藩籬，邀請安息日會、天主教會及原住民藝文團體共同參與，象徵寶島台灣特有的宗教包容力，不少外籍僧侶紛紛拿起手機紀錄這場「國境之南」罕見的宗教融合盛況。

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台灣佛教總會理事長會常大法師表示，佛法是內化的實踐智慧，本次活動橫向連結五大洲、縱向串聯各信仰，核心目標在於落實「不分宗教、不分黨派」的慈悲精神。他強調，浴佛的真義不僅是傳統儀式，更是洗滌心靈垢穢、回歸清淨本性，希望透過宗教集結的力量，從台灣出發向世界傳遞誠摯與善的和平能量。

浴佛儀式後的園遊會同樣人潮推擠，現場設置各類佛教文創、美食小吃及親子體驗攤位，將宗教慈愛精神融入日常互動。這場萬人盛典在南台灣暖陽與莊嚴氛圍中圓滿落幕，不僅展現佛教利益社會的初衷，更讓世界看見屏東凝聚多元族群的安定能量。

巨大的六牙白象莊嚴亮相。（記者蔡宗憲攝）

佛誕萬人湧入屏東，儀式莊嚴。（記者蔡宗憲攝）

佛誕萬人湧入屏東，儀式莊嚴。（記者蔡宗憲攝）

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