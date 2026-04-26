明星教師變刺客？ 川普槍嫌身分疑曝光 最快週一受審恐判終身監禁

川普於「Truth Social」 率先發布嫌犯遭特勤人員壓制在地的照片（右），隨後全美網友透過影像比對，指認其與加州托倫斯連鎖補習機構「C2 Education」的2024年12月優秀教師艾倫（Cole Allen，左）極為吻合。 （圖：取自 Truth Social / 社群媒體網路流傳）

發生在25日晚間的白宮記者協會晚宴槍擊事件，目前正以前所未有的速度在全美社群平台引發暴風式討論。雖然美國特勤局（Secret Service）與聯邦調查局（FBI）尚未正式宣布嫌犯姓名，但在川普總統率先發難與全美網友「肉搜」下，一名31歲加州男子的背景資訊已呼之欲出，其「明星教師」的身分更引發熱議。

事件爆發後不久，川普隨即在自創平台「Truth Social」上傳一張震撼照片。畫面中，一名男子被多名全副武裝的執法人員強力壓制在地。這張照片成為全球媒體與網友鎖定嫌犯特徵的「關鍵拼圖」。

請繼續往下閱讀...

隨後，美國鄉民論壇Reddit與X平台迅速發動搜索。網友發現，被拘捕男子的相貌，與加州連鎖補習機構「C2 Education」宣傳照片中的人物高度重合。

根據美國保守派新聞台《Newsmax》掌握的社群流傳資訊，該名嫌犯疑為31歲的艾倫（Cole Thomas Allen），來自加州托倫斯（Torrance）。

據報導，艾倫曾是一名深受好評的教育工作者。在網路流傳的照片中，他曾於2024年12月獲選為補習中心的「本月優秀教師」（Teacher of the Month）。從講台上春風化雨的老師，轉眼間變成在白宮晚宴對元首開火的嫌疑犯，極大的人格反差讓全美議論紛紛。

FBI地毯式搜索加州住處 嫌犯最快週一移送聯邦法院

在司法程序進度方面，據《CNN》最新報導，嫌犯目前仍被關押於華盛頓特區受審中心，預計最快將在美東時間週一（27日）移送聯邦法院進行首度提審。執法單位計畫以「意圖刺殺總統」及「持致命武器襲擊聯邦官員」等多項聯邦重罪對其提起公訴。根據美國法律，若企圖暗殺總統罪名成立，艾倫最高將面臨終身監禁的嚴厲判決。

為了釐清犯案全貌，FBI特種部隊已在數小時前封鎖艾倫位於加州托倫斯的住所，並進行地毯式搜索。調查人員目前正全力清查其通訊紀錄與網路足跡，試圖釐清這名在同事眼中「安靜且專業」的教師，究竟是如何避開嚴密安檢夾帶武器進入晚宴，以及背後是否隱藏特定的政治動機或受到極端組織煽動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法