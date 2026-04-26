春雨助攻 農田水利署：高雄農業旱情解除 台南水情較百年大旱樂觀

這波春雨對台南地區水情雖助益不大，但曾文水庫整體庫容量仍比2021年、2023年同期多上1/3。（資料照）

去年12月到今年4月，中南部水情緊張，隨春雨連續助攻，農業部農田水利署今（26日）表示，高雄地區旱象已完全解除，台南地區水情仍須謹慎，但隨近年推動農田水利軟硬體建設以及清淤，曾文-烏山頭水庫蓄水量仍比2021年、2023年至少多1/3。

目前已進入汛期，農田水利署在先前乾旱時期完成全國超過3萬9千處農田水利設施的初複檢與改善，清淤總長度高達434公里、量體超過10萬立方公尺，農田水利署署長蔡昇甫表示，隨這幾波春雨助益，加上降雨集中在高雄的集水區，並且高雄地區一期作抽穗期將於4月底結束，高雄地區的農業水情旱象已解除。

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至於台南地區則因近年著重清淤加大庫容量以及農田水利設施的建設和修繕、提早調控水資源等，雖然這波春雨進帳不大，但曾文與烏山頭水庫蓄水量比幾年前百年大旱時更多，仍需觀察後續梅雨降雨情況。

蔡昇甫表示，極端氣候下，旱澇已成為日常，這幾年常需要一邊抗旱一邊防洪，尤其依國內外長期氣象預測顯示，今年下半年將逐漸轉為聖嬰年，若颱風侵襲台灣，恐挾帶狂風豪雨，該署近年針對防洪部分導入許多智慧科技，包含在農田水利渠道關鍵節點結合遠端攝影監控，透過影像即時結合氣象雷達迴波圖等運算後，可決定水閘門開關起閉時機。

蔡昇甫指出，豪雨也常引起土砂災害，可能影響水流，改變速度之快已非人工可掌握，透過系統運算可大幅縮短過去倚賴人工判斷的時間，進一步減少損失，也透過科技的導入，大幅減少災害搶修與復原的時間，過去導水路若被沖毀，通常必須花30天以上的時間才能修復，現在則只要10天，大幅增加防災韌性。

另因應汛期的農業生產減災整備方面，農業部表示，已完成近335公噸倉儲公糧物資減災準備，以及6180公噸冷藏蔬菜購貯，將依照天候狀況適時調配釋出，確保供應價量平穩。

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