藍白碰到習近平就軟？ 譴責中共3案無下文 最新「這案」恐遭冷凍

總統賴清德原訂訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓被迫延期。立法院民進黨團24日在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為。（資料照）

中國對台文攻武嚇不斷，近期更出手干預我國總統出訪友邦史瓦帝尼，打壓台灣外交空間等，其惡行引發國際譴責。回顧前年9月迄今，面對民進黨團所提反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議、譴責中共跨境鎮壓惡行及中國軍演等議案等三大案皆遭藍白封殺，或延宕協商，預料民進黨團24日在院會針對中共打壓總統出訪友邦一事所提譴責中共案恐淪相同下場。

美國等民主友盟2024年5月起陸續通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第二七五八號決議，支持台灣拓展國際空間。立法院朝野黨團前年9月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。然而，三黨黨團提案2024年9月20日交付協商，迄今已逾一年無下文。

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再者，中國去年11月起以「涉嫌分裂國家」等莫須有罪名，揚言對沈伯洋展開全球抓捕，引起國際社會關注與聲援。立法院民進黨團11月14日提案建請院會作成決議，譴責中共跨境鎮壓惡行，藍白兩黨團原反對列入議程，經協調，該案通過逕付二讀，交付黨團協商。

當總統賴清德出面呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，韓則反嗆：「自己生病，要別人吃藥」；國民黨團書記長羅智強更稱沈伯洋欺負中配、自作自受，揚言反對到底，導致該案迄今仍未協商。

詎料，中國去年底對台舉行環島軍演，民進黨團1月2日於院會提案譴責北京破壞和平，並呼籲立法院秉持「同島一命」精神、不分朝野支持國防戰力，也籲請國際社會正視威權主義擴張風險。不過提案仍遭國民黨與民眾黨立委聯手於確認議程時封殺。

如今，當我國總統原訂22日起出訪友邦史瓦帝尼之際，中共為打壓我國外交空間，向塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲三國施壓取消總統專機飛航許可，導致行程暫緩。民進黨團在24日提案指出，中華民國是主權獨立的民主國家，嚴正譴責中華人民共和國政府以脅迫手段，迫使第三國撤銷台灣元首專機飛航許可的粗暴行為，違反聯合國憲章、國際民航公約精神、外交關係慣例，並構成對第三國主權的公然干涉。

提案表示，促請外交部、駐外館處、國際民航組織的友台代表及所有可行管道，將此事列入國際紀錄，尋求國際民航組織、聯合國人權理事會等多邊機制的關注與因應。同時，呼籲所有理念相近的民主夥伴，正視中華人民共和國對他國實施經濟與外交脅迫的行為，將其納入各國「反脅迫」的政策工具與立法檢討。

該案在院會處理時，依黨團共識，不做提案說明、不發言且不表決，順利逕付二讀並交付協商。院會處理前，民進黨團原爭取說明提案的機會，但考量國民黨團態度，與先前處理聯大第二七五八號決議文相關提案雷同，便決議直接逕付二讀、不再多做說明。

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