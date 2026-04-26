台鐵內壢段臨時軌切換完成！內壢站月台剩1座 明通勤尖峰恐擁擠

施工期間，桃園中壢間工程限速需要，實施列車慢行管控，行經該路段列車約延誤3-5分鐘，影響基隆至新竹間各級列車。（圖由台鐵公司提供）

為推動台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，交通部鐵道局與台鐵公司於昨天（25日）深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，歷經整夜施工，於今天（26日）清晨6時20分順利完成、啟用。鐵道局表示，內壢站臨時軌切換後，車站原有2座月台將暫時調整為1座島式月台供南下北上列車共用，預期明天上班首日通勤尖峰時段，月台人潮可能較擁擠。

鐵道局表示，這次為全案最大規模切換作業，涵蓋內壢站南北側共5處東西正線，整合軌道、電車線、號誌（含聯鎖）及行車控制等系統。現場動員近850人及38輛施工車輛，在有限時段內高效率完成任務。

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鐵道局說明，受限於鐵路沿線用地空間不足，內壢站於臨時軌切換後的過渡期間，車站原有2座月台將暫時調整為1座島式月台供南下北上列車共用。由於內壢站平日通勤人流眾多，預期明天上班首日通勤尖峰時段，月台人潮可能會有較擁擠情形。

鐵道局續指，為了確保每位旅客的乘車安全，鐵道局已與台鐵公司緊密合作，加派人力於月台加強安全維護及旅客引導，並特別呼籲，請旅客進入月台後配合站務人員引導，分散候車，並切勿越過黃色警戒線，以安全為第一要務。

鐵道局表示，此次切換成功，不僅確保鐵路營運不中斷，更為後續地下化工程騰出關鍵施工空間，象徵桃園鐵路地下化工程邁入重要里程碑。

交通部鐵道局與台鐵公司於昨天深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，歷經整夜施工，於今天清晨6時20分順利完成、啟用。（圖由鐵道局提供）

交通部鐵道局與台鐵公司於昨天深夜展開內壢段臨時軌路線切換工程，歷經整夜施工，於今天清晨6時20分順利完成、啟用。（圖由鐵道局提供）

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