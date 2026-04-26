白天遶境祈福、夜晚看大戲酬神！ 彰化同安寮12庄迎媽祖倒數

同安寮12庄請媽祖遶境祈福活動，百年堅持走古香路，每年都會到鹿港天后宮迎請媽祖，隔天再送駕回天后宮。（圖由縣府提供）

農曆3月23日媽祖誕辰將近，彰化「瘋媽祖」熱潮延燒中，在白沙屯媽、大甲媽遶境之後，在地庄頭活動接力登場，已有近200年歷史的「同安寮十二庄請媽祖」進入倒數，5月2、3日舉行遶境祈福，重頭戲之一的酬神大戲，將於2日晚間7點在埔鹽鄉盧厝庄普安宮廣場登場，邀來明華園日字戲劇團演出經典《包公審判官》，替活動掀起高潮。

地方俗稱「同安寮12庄迎媽祖」的活動，已登錄為彰化縣民俗無形文化資產，源自清道光年間旱災，庄民赴鹿港天后宮請媽祖駐駕祈雨，之後形成固定遶境，隊伍沿古香路巡行福興、埔鹽各庄頭，所到之處迎駕入廟、設宴酬神，流傳百年不輟。

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12庄輪流擔任「大公館」，負責媽祖駐蹕與晚間恭宴，今年由盧厝庄普安宮輪值，遶境第1天傍晚將駐駕於此，除安座祈福，晚間同步安排戲曲演出與醮壇、看桌等儀式，隔天傍晚再送駕回鹿港天后宮，完成2天行程。

文化局指出，酬神戲向來是地方信仰的重要一環，今年邀請明華園日字戲劇團進駐演出，延續廟口看戲的傳統，也吸引年輕族群參與。《包公審判官》以包公斷案為主軸，結合歌仔戲身段與民俗慶典，戶外演出更貼近民眾的日常。

今年輪值的盧厝庄普安宮，年初才完成建廟入火安座，結束近200年神尊寄祀爐主家的歷史。地方人士說，首次以正式廟宇身分迎接媽祖駐蹕，別具意義，也讓今年活動更受矚目。

同安寮12庄請媽祖遶境祈福活動已近200年歷史，活動當天先到鹿港天后宮請媽祖，場面熱鬧滾滾。（圖由縣府提供）

彰化縣文化局今年安排酬神大戲由明華園日字戲劇團演出經典《包公審判官》。（圖由文化局提供）

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