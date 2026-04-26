澎湖海事勇奪貝樂蒂啦啦隊甲級特優 與最佳動作技巧獎

澎水啦啦隊在貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽，榮獲特優殊榮。（澎水提供）

澎湖之光！國立澎湖高級海事水產職業學校今（26）日參加「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」，在全國各校激烈競爭中脫穎而出，榮獲高中職組「甲級特優」，並同時摘下「最佳動作技巧獎」，表現亮眼，為離島學子再添榮耀。

此次比賽於台北市國立中正紀念堂民主大道盛大舉行，吸引來自全國各地優秀隊伍參與。澎湖海事由顏嘉禾校長親自領軍，帶領吳欣穎組長、詹弘文老師及張韶芸老師，陪同7位學生遠赴台灣本島參賽。師生歷經長時間訓練與反覆練習，在舞台上展現整齊劃一的動作與充滿自信的演出，深獲評審肯定。

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顏嘉禾校長表示，學生們能在全國性賽事中展現自我、突破自我，並以穩健表現獲得佳績，實屬不易；每一個動作的背後，都是不斷努力與堅持的累積，看見孩子們能在舞台上自信綻放，是教育最令人感動的成果，澎湖囝仔在全國大賽發光發熱，也是所有澎湖人的驕傲。

澎湖海事水產職業學校指出，此次優異表現不僅展現學生的潛能與團隊合作精神，更體現學校長期推動融合教育與多元展能的成果。透過參與競賽，學生得以走出教室，在更大的舞台上展現自我價值，提升自信與成就感。未來，澎湖海事將持續推動多元學習與融合教育，提供學生更多展能與發光的機會，讓每一位孩子都能在適合的舞台上，勇敢追夢、綻放光芒。

澎湖之光！澎水啦啦隊在貝樂蒂心智障礙啦啦隊表現優異。（澎水提供）

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