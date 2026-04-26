為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖海事勇奪貝樂蒂啦啦隊甲級特優 與最佳動作技巧獎

    2026/04/26 14:24 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎水啦啦隊在貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽，榮獲特優殊榮。（澎水提供）

    澎水啦啦隊在貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽，榮獲特優殊榮。（澎水提供）

    澎湖之光！國立澎湖高級海事水產職業學校今（26）日參加「第32屆貝樂蒂心智障礙啦啦隊比賽」，在全國各校激烈競爭中脫穎而出，榮獲高中職組「甲級特優」，並同時摘下「最佳動作技巧獎」，表現亮眼，為離島學子再添榮耀。

    此次比賽於台北市國立中正紀念堂民主大道盛大舉行，吸引來自全國各地優秀隊伍參與。澎湖海事由顏嘉禾校長親自領軍，帶領吳欣穎組長、詹弘文老師及張韶芸老師，陪同7位學生遠赴台灣本島參賽。師生歷經長時間訓練與反覆練習，在舞台上展現整齊劃一的動作與充滿自信的演出，深獲評審肯定。

    顏嘉禾校長表示，學生們能在全國性賽事中展現自我、突破自我，並以穩健表現獲得佳績，實屬不易；每一個動作的背後，都是不斷努力與堅持的累積，看見孩子們能在舞台上自信綻放，是教育最令人感動的成果，澎湖囝仔在全國大賽發光發熱，也是所有澎湖人的驕傲。

    澎湖海事水產職業學校指出，此次優異表現不僅展現學生的潛能與團隊合作精神，更體現學校長期推動融合教育與多元展能的成果。透過參與競賽，學生得以走出教室，在更大的舞台上展現自我價值，提升自信與成就感。未來，澎湖海事將持續推動多元學習與融合教育，提供學生更多展能與發光的機會，讓每一位孩子都能在適合的舞台上，勇敢追夢、綻放光芒。

    澎湖之光！澎水啦啦隊在貝樂蒂心智障礙啦啦隊表現優異。（澎水提供）

    澎湖之光！澎水啦啦隊在貝樂蒂心智障礙啦啦隊表現優異。（澎水提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播