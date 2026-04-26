汞污染農地 議員曾資程：高虹安市府不能只等司法判決再開罰

新竹市去年7月底爆發汞污染，農地遭蹂躪，市議員曾資程表示高虹安市府不能只等司法判決再開罰。（資料照）

新竹市去年7月底爆發汞污染農田農地事件，包括2000坪8000公斤稻米遭銷毀，就連周邊的農地底泥都測出危害人體的汞含量，日前經新竹地檢署偵結起訴聯工化學廠及陸姓代表等4人，市議員曾資程說，汞污染稻田事件，震驚社會，至今市府未有行政裁罰，還疑似讓業者就地合法申請許可變更，如今檢方已起訴，化學廠業者涉及的罰款和賠償金額超過數千萬元，業者若因此脫產，市府對得起受汞污染農地的農民和周邊居民嗎？

曾資程說，化學業者涉犯《廢棄物清理法》第46條第4款非法清除處理廢棄物罪，以及《刑法》第190條之1放流毒物污染河川、土壤罪，相關刑責與罰鍰最高可達2500萬元。司法的責任是究責，但市府的責任是守護。他認為，後續龐大的社會成本，污染農地整治費用、農作物損失補償、休耕期間的收入損失、環境復原所需的長期監測費用，可能是筆以「億元」計算的沉重負擔。

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問題是這筆錢誰來負責？他說，司法程序雖未完成，但市府的態度卻讓人質疑，市府新聞稿還提到業者已完成廢污水管修復並變更操作許可，形同讓業者存在「就地合法化」的空間。在污染責任尚未釐清前，為何允許業者持續營運？所謂「修復完成」，是否經過第三方公正檢驗？空窗期間的監管機制是什麼？一旦業者未來無力賠償，市府是否已有財務與法律上的保全措施？

他說，如今汞污染已發生，責任可以拖延，但風險卻由市民承擔。市府不能只依賴司法判決，更不能用行政程序「輕輕放下」。面對已造成的污染事實，市府有無污染求償與代位求償機制、或盤點整治與補償所需經費，這些都比掩飾及發新聞稿撇清非「蓋牌」更重要。

新竹市去年7月底爆發汞污染，農地遭蹂躪， 市議員曾資程：高虹安市府不能只等司法判決再開罰。（資料照，新竹地檢署提供）

新竹市去年7月底爆發汞污染，農地遭蹂躪， 市議員曾資程：高虹安市府不能只等司法判決再開罰。（資料照，新竹地檢署提供）

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