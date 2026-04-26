為母戴珍珠項鍊、擦護手霜 台南母親節活動女兒感動落淚

新市區表揚模範母親，兒女代表為媽媽戴上珍珠項鍊。（記者劉婉君攝）

慶祝母親節，台南市新市、東山等區公所今（26）日表揚模範母親，新市區公所並送上珍珠項鍊及護手霜，讓兒女為母親戴上、塗抹雙手，有本身也是為人母的兒女代表，過程中忍不住紅了眼眶，感動落淚。麻豆區公所也規劃「幸福時光機」攝影區，讓模範母親與家人拍下溫馨全家福照。

新市區11位慈暉媽媽在各里里長的陪同下步入表揚會場，新市區長張榮哲送上結合蘭花與火鶴的盆栽，市長黃偉哲也到場祝福媽媽們「天天健康快樂」，並代表贈送珍珠項鍊給媽媽。

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活動在新市國小直笛隊的表演中揭開序幕，子女代表親自為媽媽戴上珍珠項鍊，再以高跪姿為母親的雙手塗抹護手霜，最後以溫暖的擁抱，感謝母親含辛茹苦的教養。

一位本身也是媽媽的子女代表，在為媽媽擦護手霜時忍不住落淚，她說，自己嫁得比較遠，過程中摸著媽媽的手，想起小時候媽媽的呵護，體會到照顧孩子很辛苦，一時就紅了眼眶。

東山區的表揚活動則由東山社區媽媽教室勁歌熱舞帶來祝福，受獎媽媽在兒孫陪同下出席，場面溫馨。會中也頒獎感謝沈黃雪娥社會福利慈善事業基金會長期關懷地方。

麻豆區公所則在表揚活動中規劃幸福時光機攝影區與藝文表演，讓每位模範母親可以和家人拍攝「家倍幸福」的全家福照片留念，也邀請在地藝術團體晴天舞團及林裕肱演出，以樂音與舞蹈，向母親致敬。

台南新市區表揚11里模範母親。（記者劉婉君攝）

台南新市區新市里慈暉媽媽許雪玉，將代表接受市府表揚。（記者劉婉君攝）

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