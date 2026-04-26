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    首頁 > 生活

    竹市「壯壯卡」營養補給 首週逾2.5萬幼學童完成

    2026/04/26 13:42 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市「壯壯卡」首週逾2.5萬幼學童完成營養補給。（圖由市府提供）

    竹市「壯壯卡」首週逾2.5萬幼學童完成營養補給。（圖由市府提供）

    新竹市政府20日推動「生生好骨力、竹市壯壯卡」以來，總發卡量達4萬8千多張，累計領取人次已突破2萬5千名幼、學童完成鮮奶或豆漿兌換，展現家長對孩子健康成長的高度重視。市府提醒本週配額尚未完成領取的家長，請把握今天前往市府合作八大通路完成兌換。

    市長高虹安表示，自「壯壯卡」政策實施以來，各通路業者回報商品供應穩定，整體兌換流程順暢。市府期盼透過「壯壯卡」政策，協助新竹市2至12歲幼童及學童規律補充鈣質與優質蛋白質，為孩子健康成長奠定良好基礎。

    教育處說明，兒童是城市未來的基石，市府持續透過多元政策強化下一代健康。「壯壯卡」不僅減輕家庭負擔，也透過日常兌換機制，引導孩童養成攝取乳品與豆製品的良好飲食習慣，進一步促進健康成長與學習發展。

    教育處指出，「壯壯卡」政策結合八大通路據點，提升兌換的便利性與可近性，每週提供一瓶鮮乳或豆漿，協助穩定補充學童日常所需營養。市府未來將持續觀察執行情形，滾動檢討並優化相關措施。

    教育處提醒，請家長切勿錯過本週兌換權益。本週兌換期限至今日晚間23時59分止，並於4月27日開啟新的一週兌換。若民眾對申請或使用「壯壯卡」有任何疑問，可洽客服專線03-572-0151或03-572-0152，或至官方網站查詢相關資訊。

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