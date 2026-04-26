林湧順掌舵自強高工首任校長 盼打造新竹「科技高工」教育新局

前台北市立大直高級中學校長林湧順獲聘新竹縣立自強高工首屆校長。 （擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣立自強國中將於115學年度正式改制為「自強工業高級中等學校」，新竹縣政府今天宣布，首任校長遴選結果已正式出爐，由具備豐厚完全中學經營經驗的前台北市立大直高級中學校長林湧順獲聘，期盼能開創引領產業脈動的 「科技高工」新教育模式。

縣長楊文科表示，作為新竹縣「高中五大方案」的亮點之一，自強國中升格為自強高工，為精準對接在地科技聚落產業需求。這次遴選係依據《高級中等教育法》及相關校長遴選聘任辦法嚴謹辦理。首任校長林湧順擁有長達29年的教學資歷，其中26年深耕於完全中學體系，曾任大直高中校長及師大附中學務主任、資訊中心主任等要職，行政資歷極為完整。

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教育局長蔡淑貞指出，自強高工首屆設立「化工科」、「電子科」與「資訊科」三大專業類科。每科招收兩班，共6班、228人，以精緻化及跨領域厚植學生實力。在入學管道上，校方規劃多元入學機制，包含自強國中直升、技優甄選、運動績優獨招及免試入學，全面網羅具備不同天賦與潛力的優秀學子。

為迎接首屆新生，自強高工高中部大樓主體工程預計5月底完工。第一屆教師甄選已完成第一、二階段甄選，第三階段甄選簡章將於4月27日上網公告，將大規模招募包含專業類科及一般科目共計10科、16位教師。初試與複試將分別於5月23日及5月30日登場。

為了讓家長與學子深入了解技職體系優勢，校方定於5月24日在自強國中體育館舉辦首屆招生說明會，邀請大學端與產業端共同參與，協助學生勾勒升學與就業的雙軌藍圖。此外，籌備處也主動提供到校宣導服務，各國中可申請專人入校深度說明。

自強高工籌備處至各校進行招生宣導，首任校長林湧順（中）親自說明。 （擷取自新竹縣政府官網）

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