台鐵大手筆採購68輛維修工程車 5種新車一次曝光

大型砸道車。（台鐵公司提供）

行政院核定近百億元「軌道結構安全提升計畫」，台鐵公司今天（24日）宣布，將加強鐵路整體結構強度及實施機械化軌道養護作業，採購共5種、68輛維修工程車並陸續交付，2028年全數交付完成。

台鐵營運路線遍及全國，列車班次日漸密集及提速運轉的趨勢下，雖已持續推動軌道PC軌枕化與重軌化，但現行路線仍有大量木枕型道岔持續使用，造成維修困難，部分偏遠路段也提高維修作業及成本的負擔。

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台鐵公司說明，考量現有養路機械多數已使用逾20年，設備老舊、故障率偏高，為符合全面機械化作業的需求，亟需增加各項車輛數量。台鐵公司工務處副處長朱我帆表示，「軌道結構安全提升計畫」以「實施機械化軌道養護作業」為核心目標。

他指出，規劃更新養路機械總經費40.45億元，採購共計68輛維修工程車，分為三購案，第一是大型、中型砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車等4項，共33.285億元，分7批交車，購案進度加速預定在今年提前完成。

第二是鐵路工程維修車20輛，金額為7.6億，分2批交車，預定2028年完成。第三是軌框搬運機7套，金額為3.5億，分2批交車，已全數交車。截至今年3月，已交付大型砸道車6輛、中型砸道車20輛、軌道穩定車1輛、軌道整碴車1輛及軌框搬運機7套等。

台鐵公司表示，預計可在今年底全數交付48輛，工程維修車20輛則預計今年底開始交車，2028年全數完成，屆時每年可節省維修人力396人，乘客延誤時間改善30%。

台鐵公司表示，透過汰換逾齡老舊機具，不僅可降低故障率、提升軌道維修效率，也能改善軌道品質以確保行車安全，同時降低養路機械作業時的廢氣與噪音值，未來將持續推動道班作業轉型，增加中大型砸道車及工程維修車數量，逐步取代人工養路工作，以全面機械化軌道維修為目標。

中型砸道車。（台鐵公司提供）

軌框搬運機。（台鐵公司提供）

軌道整碴車。（台鐵公司提供）

軌道穩定車。（台鐵公司提供）

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