黃偉哲訪阿克蘭賀70週年省慶 長灘島成功打響「下一站台南」

米拉弗洛斯省長（左）感謝台南市長黃偉哲（右）將阿克蘭視為重要國際夥伴。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲訪菲律賓持續深化城市外交，繼拜會台南在菲首個姊妹市後，隨即前往省級姊妹市阿克蘭省，向米拉弗洛斯 （Jose Enrique M. Miraflores） 省長祝賀建省70週年。適逢國際知名觀光勝地長灘島舉辦大型活動，黃偉哲把握人潮匯聚時機，站上第一線行銷台南，「下一站台南」成為宣傳亮點。

黃偉哲表示，此行參與建省系列活動「Hinuguran it Akeanon Trade Fair（阿克蘭手工產業貿易展）」，深入了解當地以鳳梨纖維製作的Piña織布工藝，並逐一走訪各城市攤位，與業者交流，促進產業互動與合作契機。

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米拉弗洛斯表示，感謝台南將阿克蘭視為重要國際夥伴，未來盼持續推動雙方在觀光、文化及教育等面向交流，包含學生互訪與實習合作，進一步深化夥伴關係。

此外，「2026愛上長灘島（LOVE BORACAY 2026）」開幕活動今天（24日）登場，吸引大批國際旅客湧入。台南市政府設置宣傳攤位，並在海邊風帆船上展示台南景點意象成為吸睛焦點。黃偉哲親自介紹台南古蹟、美食與文化，結合台南運河開通百週年議題推廣，帶動觀光討論聲量。

阿克蘭省自1956年設省，以鳳梨纖維織布聞名，該技藝在2023年獲聯合國教科文組織列為無形文化資產。阿克蘭省去年曾組團來台參與大台南旅展，雙方觀光文化交流持續升溫。

長灘島岸邊的風帆船印製台南景點。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左）在長灘島碼頭宣傳台南。（台南市府提供）

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