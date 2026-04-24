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    首頁 > 生活

    楠梓坑運動中心何時開張? 高雄市運發局長允諾六月中一定開

    2026/04/24 15:19 記者王榮祥／高雄報導
    市議員陳麗珍關切楠梓坑運動中心進度，運發局長侯尊堯答詢說確定六月中一定開張。（記者王榮祥翻攝）

    市議員陳麗珍關切楠梓坑運動中心進度，運發局長侯尊堯答詢說確定六月中一定開張。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳麗珍追蹤楠梓坑運動中心開幕時間，運發局長侯尊堯答詢指出，確定六月中一定開，還規劃有公益時段。

    陳麗珍今天質詢追蹤楠梓坑運動中心開幕期程，同時詢問原本規劃的回饋地方措施如何規劃；運發局長侯尊堯明確表示，因為暑假預期會有需求，楠梓坑運動中心確定六月中一定會開。

    侯尊堯進一步提及，曾與運動中心周邊相關里都討論過，確定會規畫公益時段，原則上是每周一到周五、下午2點到4點，提供65歲以上市民、低收入戶、身心障礙者、年滿55歲的原住民免費使用，主要是泳池與體適能中心。

    此外，鄰近部分里民游泳跟體適能半價，正評估擴大到更多的里，泳池跟體適能打九折。

    楠仔坑運動中心位於高雄市楠梓區旗楠路、鄰近楠梓交流道附近，總經費約7.1億元，硬體已於2025年底完工，預計2026年6月正式開幕，將成為北高雄室內運動據點，提供50公尺溫水泳池、SPA 池、蒸氣室及烤箱、健身房、綜合球場、瑜珈及飛輪課程教室等設施。

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