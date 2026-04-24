北市表揚模範清潔職工 聽障隊員林珏璋投入下水道清疏20年

台北市環保局今（24）日舉辦「模範清潔職工」表揚，今年共有173位表現優異的清潔隊同仁，由台北市副市長李泰興親自頒獎。（記者孫唯容攝）

台北市環保局今（24）日舉辦「模範清潔職工」表揚，今年共有173位表現優異的清潔隊同仁，由台北市副市長李泰興親自頒獎。環保局表示，獲獎同仁長期投入第一線，其中在溝渠清理第一隊擔任隊員的林珏璋，雖然身為聽障人士，從未自我設限，投入困難的雨水下水道清疏工作已20年；劉鈺琇則擔任少數的女性垃圾車駕駛，具備高度安全意識，與市民互動良好，是台北市維護環境整潔的重要推手。

內湖區隊駕駛劉鈺琇擔任垃圾車駕駛，具備嫻熟的駕駛技術，除了日常垃圾車清運工作外，也主動投入各項救災任務，成為獲獎者，「完全不困難！」劉鈺琇說，身為在少數擔任垃圾車駕駛的女性，已經在崗位上服務10年，她到環保局前從事黑貓宅急便的工作，對於駕駛大貨車並不陌生，這份工作對於女性不會比較吃力，不過面對每個月的經期，要執行長時間的駕駛，洗手間比較難找，相對成為工作中較為困難的環節。

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劉鈺琇回想，每年過年除夕都是最忙的時刻，但是看到民眾向他們說「辛苦了」，微笑關心他們的工作，瞬間又會恢復滿滿動力。劉鈺琇也笑說，不少老人家看到她擔任垃圾車駕駛，都也會開玩笑說「你有駕照嗎？有沒有20歲？」自己也是從容回應「我看起來年輕，但已從25歲就做到現在35歲了，經驗很豐富」，推薦女性都能來嘗試。

另一位獲獎者，林珏璋今年44歲，天生失聰，從24歲開始就從事溝渠隊工作，已經服務20年，平日負責雨水下水道的箱涵清疏，需要進入狹窄空間以人力搬運淤泥。林珏璋表示，在地下箱涵需要面對溼熱、不透風的環境很辛苦，但是這份工作穩定，與同仁也互相團結，因此一做就是20年；平時同仁會用簡單手語和他溝通，面對各項緊急狀況，視情況透過拍肩指引他，此次能獲市府頒獎感到非常開心。

溝渠清理第一隊隊長管敏秀表示，雖為聽障者，但是林珏璋與同仁及幹部以手語或嘴型溝通並無障礙，她也稱讚，聽障同仁相當團結，工作的效率、能力都很強，特別是林珏璋更是從不喊辛苦，不會推脫各項工作，團隊認同感、配合度非常高。

管敏秀說，目前隊上有8位聽障同仁，她安排一位聽障者搭配一位健康同仁。管敏秀說，在雨水下水道工作，溝底可能會有不平、塌陷，健康同仁會立即發現狀況，透過肢體或者是手語向聽障同仁示警，透過團體作業模式，在面對緊急狀況，可以保護聽障同仁的安全。

林珏璋表示，在地下箱涵需要面對溼熱、不透風的環境很辛苦，但是這份工作穩定，與同仁也互相團結，因此一做就是20年；平時同仁會用簡單手語和他溝通，面對各項緊急狀況，視情況透過拍肩指引他，此次能獲市府頒獎感到非常開心。（記者孫唯容攝）

「完全不困難！」劉鈺琇說，身為少數擔任垃圾車駕駛的女性，已經在崗位上服務10年。（記者孫唯容攝）

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