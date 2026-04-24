等嘸雨！曾文水庫蓄水率跌破16％ 1006天來最低

上游降雨偏少，曾文水庫蓄水率跌破16%。（記者吳俊鋒攝）

鋒面接近，氣象預報週四起會連續降雨3天，而國內規模最大的曾文水庫，集水區截至今日中午12點仍無「動靜」，蓄水率再度跌破16%，是33個月、1006天以來最低。

由於持續供應一期稻作灌溉，加上正值枯水期，且集水區累積降雨遠低於歷來同期平均，挹注有限，「入不敷出」，曾文水庫蓄水率持續下探，本月中跌破2字頭，今天再降至16%。

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水利署南區水資源分署統計，曾文水庫的蓄水率再度跌破16%，是繼2023年7月23日之後首見，顯見上游降雨真的偏少。

南水分署積極管控，持續啟動曾文南化聯通管的運作，透過跨區調度，全力穩定各標的供水。

高雄也有北送清水支援，目前台南水情正常；南水分署也呼籲民眾，持續養成節約用水的習慣，讓珍貴的水資源發揮最大效益。

南水分署觀測，截至今日中午12點，曾文水庫的水位標高199.76公尺，蓄水率15.98%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.23億立方米。

而供應民生用水的南化水庫，水位標高為167.07公尺，有效蓄水量3225萬立方米，蓄水率是37.84%。

曾文水庫上游仍未降雨，暫無「進帳」。（記者吳俊鋒攝）

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