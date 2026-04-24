竹市魔王路段再現行人地獄路況 議員籲設「停車再開」標線

新竹市魔王路段大雅路再出現行人地獄路況，市議員林彥甫籲設「停車再開」標線。（林彥甫提供）

新竹市魔王路段再現行人地獄危險路況！市議員林彥甫今天指出，3月底有名學生走在竹市大湳雅公園旁的大雅路行穿線上，差點被機車撞到。他說，大雅路已是竹市的魔王路段，幾乎每天在此處上演行人地獄的實況惡夢，許多家長都三申五令要孩子絕對不能走這條行穿線。他也出示影片及照片，認為此路段應設「停車再開」標線，不要等悲劇發生，再來痛定思痛。

林彥甫提到，去年5月在議會質詢時，曾提醒市府及交通處，要求儘速改善大雅路的整體路段路形、包括縮減車道、設行人庇護島，同時在改善前，應增設「未停讓行人」科技執法。近1年過去，綠底行穿線畫了、楔形標誌畫了、科技執法也裝了，但顯然還不足以保障行人的安全。根據交通部在去年初公布的指引，市區雙向四車道的行穿線應設交通號誌，不然就是要把限速降到30km/h。

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但因交通處認為該處行車或行人流量未達交通號誌設置標準，因此未設交通號誌，他認為，如果依規定尚無法設號誌，就應採配套設法讓車輛降速，甚至評估用「停車再開」的方式來保護行人。他也提醒市府現在是預算經費多到花不完，今年還有14億預算沒編進去，而道路改善只有決心要做不要做的問題，籲市府不要再推沒錢或要再評估來拖延改善進度。更不要等悲劇發生，再來大執法。

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