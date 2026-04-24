南市青年倡議論壇 12校99名學子角逐

台南市「第4屆青年倡議論壇」決賽，土城高中、台南女中、新營高中獲得第1名。（台南市教育局提供）

鼓勵青年投入公共議題，台南市「第4屆青年倡議論壇」登場，規模更勝往年，共有12校24隊99名學子角逐，9校入選決賽，最終由土城高中、台南女中、新營高中獲得第1名。

台南市青年倡議論壇自2023年舉辦至今，學生倡議內容包括公車路線、古蹟景點、觀光行銷、垃圾清運等，成為市府逐步調整行政措施的參考。此次獲得第1名的台南女中以城市鳥類保育為主題，土城高中為黑琵牌永續概念推廣、新營高中提出打通新營中央動線綠川沿線行人安全。第2名的善化高中則倡議牛轉乾坤犇牛趣牛墟轉型方向，大灣高中提出青春禮樂首學開唱、土城高中為台江傳統技藝的保存與推廣。第3名玉井工商啟動玉井文化慢旅打造無圍牆歷史博物館、沙崙高中談流浪狗對沙崙高鐵區域之影響、台南高商提出AI動漫IP結合翻轉水交社。

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教育局長鄭新輝表示，青年倡議論壇不僅是1場競賽，透過PBL（專題式學習）精神的深耕，更向民眾宣示台南的青年學子已具備改變未來的公民行動力，參賽高中生在競賽中實地走訪當地，訪問相關專家學者，與大學教授對話討論，此次並增加大學生團隊提供諮詢支援，每組配置1位大學生輔導員，幫忙想策略及檢視資料。

市長黃偉哲也感謝大學教授與大學生志工的加入，透過「大手牽小手」的陪伴機制，使台南成為具前瞻系統性促進青年參與公共議題的都市，也期許高中學子未來對台南有更多貢獻。

台南市「第4屆青年倡議論壇」登場，共有12校24隊99名學子角逐，9校入選決賽。（台南市教育局提供）

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