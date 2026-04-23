「大甲媽遶境干警察何事？」基層警一句話引熱議

大甲媽回鑾今天進入彰化縣境，警方將再度展開維安勤務。（資料照）

大甲媽回鑾今天（23日）進入彰化縣埤頭鄉，彰化縣警方再度動員大批警力維安嚴禁搶轎鬥毆，有許多基層人員抱怨稱「大甲媽遶境關我們警察何事？」每年為了維安勞師動眾，廟會活動本來就是陣頭、宮廟自己動員維持交通與遶境，陣頭開打就讓這些8+9去打，頂多警方去善後，有基層附和「真是一句話突破盲腸」；不過也有基層認為，早年就是因為警局高層憂一旦打到失控，自己恐怕烏紗帽不保，因此乾脆派員護轎，因而延續到今日，不論如何，倒楣的還是警察。

大甲媽今天預計駐駕在北斗奠安宮，有鑑於往年曾發生搶轎暴力衝突，也被外界冠上「北斗神拳」之名，因此彰化縣警局「機動應變隊」將從今天下午起進駐北斗，嚴防打架鬧事；沿線滋事熱區還包括彰化市大埔路、永樂街天后宮、民族路、中山路等，「機動應變隊」都將全程維安，務必做到滴水不漏，嚴防打架鬧事事件再度發生。

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基層則指出，「大甲盃格鬥賽不開打怎麼叫大甲盃呢，就讓這些8+9去打，打到頭破血流，警方再來收拾殘局」；另有基層員警說，「89對我們警察不客氣，為何我們還要忍氣吞聲？」更有基層質疑廟會活動為何要派遣警方去護轎？「關我們警察何事？」身心俱疲的勤務後繼續去護轎，護轎完後繼續身心俱疲勤務，真的很辛苦。還有基層認為警政署應該主導大甲媽遶境沿線4縣市警察局的維安勤務，不該讓這些警局各自為政形成多頭馬車。

大甲媽回鑾彰化市，大埔路被列為打架滋事熱區。（資料照）

大甲媽回鑾，彰化縣警局機動應變隊將再度上陣。（資料照）

大甲媽日前遶境經過彰化市民生地下道。（資料照）

大甲媽今回鑾進入彰化縣，警方將再度上陣維安。（資料照）

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