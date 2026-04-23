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    首頁 > 生活

    連3日風雨概況曝 颱風論壇：「這天」起各地轉晴

    2026/04/23 08:57 即時新聞／綜合報導
    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」揭露未來三天全台風雨概況，提醒這道鋒面結構完整，影響期間請特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。由於雲雨帶發展快速且具隨機性，請滾動式追蹤，務必提高警覺！（圖擷取自 臉書）

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」揭露未來三天全台風雨概況，提醒這道鋒面結構完整，影響期間請特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。由於雲雨帶發展快速且具隨機性，請滾動式追蹤，務必提高警覺！（圖擷取自 臉書）

    春雨鋒面、華南雲雨帶接力影響，本週天氣最不穩定時間為今日至週六。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」揭露未來三天全台風雨概況，提醒這道鋒面結構完整，影響期間請特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風。由於雲雨帶發展快速且具隨機性，請滾動式追蹤，務必提高警覺！

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，鋒面系統已在長江流域建立並開始東移，預計23日上午起南下抵達台灣，隨後還有華南雲雨帶接力影響，未來幾天，全台天氣將變得非常不穩定，請大家出門務必攜帶雨具，並留意接下來的天氣變化。

    粉專指出，週四（23）鋒面上午抵達，北台灣率先出現雷陣雨，隨後雨區向全台擴散，越晚越不穩定；週五（24）鋒面持續籠罩，全台各地容易有雷陣雨，東北風增強，各地氣溫略降；週六（25）華南雲雨帶接力通過，各地依舊容易下雨，白天體感舒適，夜晚清晨轉趨涼爽；週日（26）至週一（27）雲雨帶遠離，各地轉晴，偏東風環境下，白天溫暖、夜晚舒適。

    粉專提醒，這道鋒面結構完整，影響期間請特別留意瞬間大雨、雷擊及強陣風，由於雲雨帶發展快速且具隨機性，請滾動式追蹤，務必提高警覺！

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