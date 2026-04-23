台中公車補助逼近32億 議員揪公車「一線到底」拖垮搭乘意願

台中市年補助公車業逾31億。（市府提供）

台中市「雙10公車」以10公里以內免費，超出10公里車程最多收10元的優惠，鼓勵市民多搭公車，但台中市議員陳文政指出，市府年補貼公車預算已逼近32億，不少公車「一線到底」的設計，站點「加好加滿」，拉長搭乘時間，影響搭乘意願，補助愈來愈多，運量卻未能提升，整體公車路網設計出了問題，影響公車運作效率，公車補貼恐淪市府財政黑洞。

交通局長葉昭甫指出，國內公車採「路權制」，由單一業者承攬單一路線，而非「區域制」可動態調整路網，加上民眾普遍不喜歡轉乘，才形成「一線到底」的路線，已著手盤點全市公車路線，盼透過數據分析提出改善方案。

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陳文政指出，分析2024年的公車補助，光是免費乘車就達11.1億元，轉乘優惠3.05億元、票價上限差額補貼7.87億元，再加上定期票、月票與營運虧損補貼，補助總額達31.9億元，近年來已增2億，但交通部調查，台中公共運輸市占率2022年8.8%、2024年9.0%，幾乎原地踏步，仍有逾8成民眾選擇使用私人載具，市府年年砸大錢補助公車，卻未收效益。

陳文政指出，問題就出在很多公車路線採「一線到底」的設計，沿路停靠站點「加好加滿」，使得搭乘時間拉長，民眾搭乘意願低，也造成駕駛負擔，整體路網設計出了問題，徒讓補助越墊越高，載運效率卻無法提升，讓市庫、駕駛與乘客一起承受後果，促交通儘速評估路線截短、分段或重整，讓公車回歸快速、穩定、好轉乘的功能，以免「一站到底」變「市庫見底」。

陳文政（左）質疑公車「一線到底」 恐淪市庫財政黑洞。（陳文政提供）

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