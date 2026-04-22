南部高溫36度！西晴東雨 明鋒面通過慎防暴雨

中央氣象署表示，今天各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（22日）環境轉吹偏南風，各地多雲到晴、高溫炎熱，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後對流發展，宜花地區及其他山區亦有局部短暫陣雨的機率。

氣溫方面，今天各地白天高溫普遍來到29至32度，局部溫度會再更高一些，尤其南部近山區可能來到36度以上，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險等級。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至29度；金門陰時多雲短暫陣雨，22至28度；馬祖陰時多雲短暫陣雨，18至25度。空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署今天清晨4時22分發布陸上強風特報稱，今天上午偏東風影響，新北市北海岸、屏東縣恆春、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）；今天下午至明天（23日）下午西南風增強，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、連江縣有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。

氣象署預報，明天、週五（24日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；明天中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部短延時大雨發生的機率，其他地區亦轉為有局部短暫陣雨或雷雨，週五中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或局部雷雨。

週六（25日）東北季風及華南雲雨區東移影響，各地天氣較涼；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下週日（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升；下週日、週一（27日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下週二（28日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。此外，明天東南部地區有焚風發生的機率。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 - 34 26 - 33 26 - 33 24 - 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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